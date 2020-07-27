丽格驚豔 大陸建設加碼台中130億案量

大陸建設台中國際豪宅的二號作品「丽格」近期落成，建築體由金屬玻璃打造出的琥珀色澤蜂巢格窗，極為搶眼，一露臉就驚豔七期天際線，吸引了很多台中人的目光。據悉，欣陸投控（3703）近年跨出台北豪宅圈，接連在台中七期蓋豪宅、A辦，又在高雄亞洲新灣區打造大倉久和飯店宅，深耕布局中南部高端住宅開發的策略明確！

大陸建設董事長張良吉提及，公司自101年購入市政北五路土地後，為了展示決心一次押進大陸建設、大陸工程兩大子公司長期設點。大陸建設明年更加速加碼在台中端出130億案量，包括七期遠百旁全新國際精品住宅案，以及移植台北新店華城「青山鎮」經驗，在大坑風景區推出前所未見的超豪墅造鎮。而大陸工程除自家建案外，將在「富邦新市政」後持續在台中承攬各家建商的豪宅營造業務。

大陸建設透露將在台中繼續覓地的企圖心，董事長張良吉表示，由於台北腹地有限，看好台中龐大腹地，可開發的空間更大，甚至已在物色三、四千坪以上土地作全方位產品開發。張良吉說：「未來的建築業，必須把自己當作設計產業來經營，擺脫製造業思維。」

張良吉指出，大陸建設針對每塊基地特性，尋找不同定位，導入國際團隊一起激盪，像是信義計劃區「琢白」找來白派建築宗師Richard Meier、松江南京飯店寓邸「琢豐」結合愛馬仕御用法國RDAI團隊創出區域雙倍價位、欣陸控股總部敦南大樓延請世界超高層建築權威KPF設計、「宝格」「丽格」讓義大利鬼才Antonio Citterio驚豔台中七期豪宅圈、新板特區「謙岳」有世界十大最有影響力的建築師Cesar Pelli加持、紐約建築師Gary Handel規劃新店央北「鐫画」三個月完銷、Wallpaper*年度設計師Neri&Hu如恩設計研究室規劃「鐫月」讓眼光極高的天母客排隊搶訂，案案都是獨一無二的產品。

繼歌劇院旁夏綠地園道首排菱格藝術地標「宝格」創下台中豪宅實價登錄均價紀錄，底定大陸建設在台中豪宅圈的市場王位後，「丽格」又再一次帶來如潮佳評。即使同為義大利國寶建築師Antonio Citterio設計，兩幢建築卻擁有截然不同的風貌，市場預估「丽格」成交單價將快速爬升躋身台中十大豪宅榜，這是大陸建設繼「宝格」、「中信金控台中金融大樓」之後在台中的第三件地標作品，已造成台中豪宅客搶進購買。