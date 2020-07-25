巧時代「美的in台灣」推動跨界設計創生聚落 綻亮國際舞台

台灣的創新力在許多產業的長期努力下，已締造了許多不凡成就，閃耀在世界的鎂光燈下，經濟部中小企業處將以台灣優異的經濟與產業體質為立基，率領台灣產業展開「美的in台灣」跨界設計創生群聚計畫，讓台灣產業在國際市場獲得更高度的發揮與收益，「美的in台灣」正為全台產業建立一種發散性的連結，匯聚光譜各端，包含藝術、設計及產業的菁英，現在在經濟部中小企業處領導下，已規劃舉辦一系列相關活動。

「美的in台灣」首次推動的「JUSTIME巧時代創生專案」於15日正式登場，由CPC中國生產力中心執行，寬居國際有限公司為首籌組團隊主導計畫，並委由華人創意顯學基地「ATS美學聚落」擔任美學顧問，世界十大設計衛浴品牌—「JUSTIME巧時代」勝泰衛材為創生產業。

巧時代創生計畫發佈會與會貴賓們一起合影。圖／巧時代提供

巧時代衛浴董事長潘進吉與美的IN台灣設計師們研討設計命題。圖／巧時代提供

「美的in台灣」活動共有19位設計師參賽，所有參賽設計師將接受「JUSTIME巧時代」專業技術顧問與產品設計指導，並參與顧問產品研討會，從學理到實務，全方位深入接受工業設計相關理論與技術教育，日後再進一步委由「美學聚落」顧問導師進行一系列的跨界美學講座，讓所有參賽設計師們經歷一連串打破界限、純粹美學的啟蒙洗禮，獲得更豐富多元的設計創作能量，並在不斷豐富創新能量、發掘自我潛能的同時，透過向導師請益或設計師間相互砥礪啟發，針對此次兩大設計命題「Nature」自然系列與「Yes」平衡系列，持續更新競圖設計，最後將評圖決選出最終優勝作品。

獲獎作品將由創生產業「JUSTIME巧時代」投產，並預定於2020年12月正式展出，「美的in台灣」也於計畫期間不定時公開設計進度，見證每一位設計師如何在「美的in台灣設計創生群聚計畫－巧時代創生專案」中，磨礪彼此的鋒芒，迸發更璀璨的火花。