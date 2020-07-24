桃園小檜溪開紅盤「檜樂集」熱銷8成

桃園市不動產開發商業同業公會理事長李文科2020年7月中旬表示，桃園房地產具備6大利多，包括：(1)公共建設持續投入、(2)中央政府防疫控制得當、(3)拯救經濟方案完備、(4)剛性需求穩定、(5)國外資金大舉回流，(6)大幅調降放款利率，讓2020年桃園房市成交量與來客量出現「雙量飆高」，他認為2020年桃園房地產將呈現「價穩量升」格局，預估全年交易量可達4.5萬戶。在整體市場交易熱度提升下，位於桃園市心小檜溪重劃區「檜樂集」建案也傳出捷報，銷售率直接衝上8成，產品進入最後銷售期，建商推出「快樂有禮、真心3倍享受」要衝刺100％的銷售成績。

桃園房市！主力5優勢「檜樂集」完整擁有

根據桃園市不動產開發商業同業公會統計，2018年桃園市買賣移轉棟數約3.4萬餘戶，2019年達到約4萬戶，預估2020年交易量可望達到約4.5萬戶，公會認為：「整體交易金額會微幅上漲，推案趨勢是坪數瘦身，成交戶數再攀升。」根據市場調查分析，現階段桃園市場主流是3房至3+1房，未來一年主力是2房、2+1房，而且具備「小坪數、輕首付、低自備、低總價、高坪效」5大優勢，將成為桃園房地產市場接下來熱門商品。「檜樂集」2房格局含車位總價約788萬元起，具備「桃園房市5優勢」的產品規劃，幫助首購族輕鬆成家。

桃園市不動產開發商業同業公會理事長李文科(左)對於桃園房地產發展相剛看好，桃園市議會議長邱奕勝(右)表示，桃園將成為台灣經濟發展火車頭。圖／業者提供

4大關鍵！桃園小宅成主力，2房比例將增加

對於桃園地區房地產未來發展趨勢，理事長李文科指出，(1)桃園房價相對雙北便宜、(2)捷運與台鐵等軌道建設陸續實現、(3)桃園工業產值達3兆、(4)人口紅利全台最高等4大關鍵，將讓桃園房市在未來5年進入高成長周期。同時，他預告「小宅將成為主力，約佔整體推案6成，2房比例將會增加。」總價帶(不含車位)從入門初階約800萬元左右、中階1000-1500萬元甚至2000萬元，品質取代坪數成為決定總價的關鍵。

「檜樂集」2房符合「自住、投資」雙需求

「檜樂集」現場銷售表示，建案總價符合桃園房地產發展趨勢，代表這類產品未來市場需求與接手的比例會很高，產品「好買、好賣」，適合年青族群、小家庭首購需求。而市場調查區域內2房平均月租金約23000-24000元，也適合投資族群準備當個包租公(婆)，把放在金融機構資金過低的利息收入，轉化成為更高收益的房租投資報酬率，銷售人員表示：「檜樂集」目前2房格局就符合「自住、投資」的雙需求。

「檜樂集」2房格局含車位總價約788萬元起，具備「桃園房市5優勢」的產品規劃，幫助首購族輕鬆成家。圖／業者提供

「檜樂集」推出限量30席「優惠」，敬請把握

迎接3倍券時代，「檜樂集」更推出限量30席「防疫淨換氣系統」以及「簽約加碼禮-4大建材升等」優惠配套(https://happyall.com.tw/index.html#case)，「防疫淨換氣系統」(https://www.youtube.com/watch?v=elvoCBpCDZU)的設備可以創造「引進室外鮮活氧、淨化室內空氣、智慧節能讓室內為產生約3℃的溫差」，打造高端建築獨享的室內空氣新淨化優異居家生活品質，遠離室外髒空氣與霾害污染，加值配備限量推出，提供買家更豐富的建築生活機能。

「檜樂集」輕總價、高坪效、完美格局不浪費

「檜樂集」規劃地上14層、地下4層建築，2-4房格局，屬於首購、首換的購屋族群，建築規格全部以高端建築為規範，訴求「輕總價、高坪效、完美格局不浪費」，5年屋頂防水保固，3年室內防水保固，都是高端建築規格，一樓挑高6米大廳設計，彰顯住宅氣勢，公共設施足以滿足一般家庭需求，臨30米春日路，創造更好的通勤動線。「檜樂集」銷售現場人員表示，這樣的產品等級，與「3字頭」親民價，吸引報復性買家客戶，看屋人潮展現「爆量」熱絡局面，成為小檜溪重劃區內的建築新指標。