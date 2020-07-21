老牌豪宅建商葉財記A3新案「敦藏」 營建硬功夫吸客

說到台北超越半世紀以上的3大建商品牌：大陸建設、國泰建設，還有就在敦化南路二段東西兩側蓋超過十棟商辦豪宅的「葉財記」，連信義路和仁愛路四段不少知名如皇家、鑽石等華廈也是葉財記蓋的，就連桃園機場第一航廈、國防醫學院、三軍總醫院都是葉財記的手筆，與同期開發民生社區的國泰建設齊名，在台北有「葉半城」美譽。

葉財記迄今逾70年在台灣房市屢創第一，包括自第一座住商混合大廈、第一棟無樑板建築、第一棟RC結構超高大樓、第一棟玻璃帷幕大樓、首創圍束箍筋施工法…等，以精準的購地哲學以及扎實建築工法聞名。近十年多經營海外營建案，直到去年財在睽違已久的大台北推出自建自售案「敦藏」，坐落於頭前重劃區內，看中機捷A3站交通匯集優勢，將敦南大道豪宅建築經驗在新北當紅潛力區段復刻。

葉財記精準選地

敦藏擁有機捷A3站國門優勢

「敦藏」基地面積約335坪，地上14層，地下四層，共計39戶住家 、1戶店面，標準層3.4超高空間，讓住戶感受高挑的室內空間，規劃為一層三戶雙梯，29坪2房已全數秒殺售罄，41坪3房與45坪大2房現正熱銷中，銷售進度逾七成，成交行情在46-50萬間，目前最高單坪51.4萬，較頭前重劃區略高0.5-1成。

「敦藏」位於新北大道與思源路一靜巷中的完美角地，是罕見的純住宅特區規劃。不僅擁有福美、福基雙公園，基地步行2分鐘抵「A3新北產業園區站」，擁機捷與環狀線雙捷優勢，距離桃園國際機場僅有兩站，同時快速連結1高、台64、65雙快，具有進出國門的標誌性以及代表性。

「敦藏」 已購客中不乏台北大安、中山、中正等客戶，其中也含有經常性往返機場之買家，看好A3新北產業園區站的雙捷運優勢，選擇「敦藏」作為進出國門的最佳選擇。 圖／業者提供

頭前重劃區敦藏案

重現葉財記房子「耐」「實」優點

「敦藏」案專案經理楊曜全就表示，公司是營建起家，有「葉財記工程」、「葉財記建設」，早年推案能打響名號，工程的專業底子功不可沒，即便時至今日，葉財記在敦南的商辦和豪宅依舊歷久彌新，市場少有釋出，一釋出立即就有買主搶著珍藏。

楊曜全透漏，葉財記是先追求蓋一棟好房子的成本做好做滿，再依市況加上合理利潤，不同於部分求高周轉的建商先算好利潤再壓低營建成本的思維。他不諱言，葉財記的作法「很老派」，但他說，這兩種經營思維蓋出來的房子，客戶比較過後就知道不一樣「葉財記的房子就是比別人耐（久）跟（扎）實」。

「敦藏」超越同區同級競爭個案

葉財記靠4個字：按部就班

來看「敦藏」落成的實品屋，就像跟工務主任上課，同樣RC構造使用4,000磅台泥水泥，也沒中空樓板，「敦藏」卻能做到隔壁裝修、樓上拖動桌椅都不會聽到噪音吵雜，但為什麼其他案子用同樣的建材做不到？因為他案為求快速夯壓平整，水泥不知道加了多少比例的水，為求快速交屋，水泥內部沒乾透硬實又在網上一層澆灌，自然影響結構、隔音效果與防水等施工品質。

同時室內和公共空間的貼磚和泥做，都是葉財記工程的老師傅幾十年的手藝活，絕非他案用東南亞只學過幾個月就上場的廉價勞工可以相比。電路管線也不會了節省成本「多戶共管」，一戶就是一戶的，不會造成過載斷電，水管規畫也注重壓力與阻隔臭氣等等貼心設計。

在「敦藏」，看不到近年許多上市建商為追求快周轉而導入的各種「快速施工工法」，對葉財記來說，蓋房子就是四個字：按步就班。