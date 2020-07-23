台中捷運藍線話題熱了　最後「1字頭上車潮」買爆遠雄之星

台中海線清水地區的「台中港特定區」，靠「1字頭」優勢、三井OUTLET PARK與「遠雄之星」陸續幾期的大規模造鎮手筆，成為台中首購和換屋熱區。不過，隨捷運綠線年底即將通車，串接市區與台中港特區的捷運藍線議題開始在近期房市發威，加上三井OUTLET再加碼推出二期等利多議題連番出菜，海線的「台中新都心」定位明確！遠雄行銷經理錢儀峰表示，「等捷運藍線一動工，要在台中港特區買到1字頭的新案，難了！」尤其六七月開始，遠雄之星1-6期交屋入住率攀升，生活消費機能到位，台中港重劃區的「成熟」，讓看屋民眾越來越「有感」，趕在藍線動工話題讓區域翻上2字頭前出手購屋的「１字頭上車潮」，隨暑假來三井OUTLET吹冷氣消費兼賞屋的人潮，衝出「遠雄之星第8期」買氣。



相較台中重劃區每坪房價都已站上「2」字頭、甚至「3」字頭，台中港特定區1字頭的房價，擁有基期低優勢，不管是首購或換屋族都相對容易入手。台中港特定區依循橫濱港未來21世紀造鎮推動各項建設，成為全台備受矚目的重劃國際港灣，地建商如富宇、鴻山、鴻豫、昇祐等都有新案推出，外來的遠雄、長虹、聯悅等建商也看好區域發展紛紛插旗推案。台中首購買盤板塊近年有往海線蛋白區推移趨勢，除輕族群、新婚小家庭外，不乏北部客與台中的返鄉青年跨區前往台中港重劃區賞屋。在港區地價走揚，和房價預期心理、價量雙漲的情勢下，市場預估，台中港重劃區有機會在捷運藍線動工話題前揮別１字頭，購屋民眾今年開始感受到台中港區受惠建設到位、發展成熟、入住率攀升的「釀漲」氣氛，讓房市暑假檔「搶1字頭上車」的買氣大噴發。

1字頭首購就到位，遠雄台中港重劃區造鎮案「遠雄之星」寬闊中庭規模，媲美台中七期豪宅圈綠園道。圖／業者提供

遠雄 6 年前進入台中港特定區，在1.9萬坪基地上，推出共計11期4,200戶，總銷達270億元的造鎮大案「遠雄之星」每坪單價 16 萬起，以「單價、低總價、高CP值」好房為訴求銷售已逾 2300戶。近期「遠雄之星8」成為暑假檔大賣案，規劃24~50坪2~4房，搭三倍券話題完成定簽約，享購屋現折3萬優惠，還可抽電動機車，預估買氣將會熱燒整個暑假檔。