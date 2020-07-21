上市大廠中和買總部 掀帶單效應

今年6月12日，半導體設備廠漢唐公告斥資5億買入中和「台灣科技廣場」整層1100餘坪旗艦總部空間，旋即為該廠辦案掀起一陣「帶單效應」，預約從六月排滿到七月中。現場銷售人員透露，這波多為上市櫃企業，來自信義區、中山區、新店、板橋，因應全球生產秩序重組的變局，在加碼投資台灣擴廠或建置研發中心、轉型升級計畫的需求下，尋求可以同時滿足廠登與全球營運中心的旗艦廠辦總部案。據了解，趕年底落成交屋的「台灣科技廣場」，現階段銷售突破七成，10樓以下單位已全數售罄，第三季受惠漢唐帶來的轉單效應，將全力衝刺最後3層高樓保留戶，單層1150坪。

德恩建設董事洪志銘指出，廠辦總部市場被低利率、低空置、低供給和高租金「3低1高」激出前所未見的買氣！打從第二季開始，美國為振興被疫情重創的經濟，帶頭啟動史無前例的「無上限QE」，全球14家央行跟進狂開印鈔機、降息、降準，連3年多都未降息的台灣央行也把重貼現率降至史上最低的1.125％，低利碰上美中貿易戰大舉返台擴廠、籌設新總部的海外台商企業瘋狂搶進商用不動產，造成低空置率，未來三年大台北幾個重要的科技工業園區聚落新增供給量體又極為有限，目前已創新高的A級廠商辦租金預期還會再漲，「全球接單量今年突然暴增的台灣企業，是被業績需求、升級轉型需求，和3低1高的商用不動產局勢，催著買新廠辦總部。」

據了解，德林機構德恩建設在捷運環狀線橋和站前蓋的「台灣科技廣場」，已有半導體大廠大中（6435）、半導體設備廠漢唐（2404）、電腦周邊與車用及消費性電子產品大廠崑盈（2365）等3家上市公司買主，即將入主。

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