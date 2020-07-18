油煙瞬吸不外漏 櫻花輕鬆打造健康清新廚房

為了提升居家質感，現在除了客廳之外，廚房美學也逐漸受到大家重視，想要提升廚房質感，若沒有足夠預算全部打掉重練，也可考慮從更換大型廚房電器產品著手。

台灣櫻花（9911）於今年五月新推出歐化除油煙機環吸系列，創新獨特外型，不僅沒有傳統油煙機的厚重感，大幅提升廚房整體質感，且有、無櫥櫃皆可搭配，廚房設計風格不受限，除可營造不同的廚房視覺效果外，透過櫻花獨家專利的二合一環吸導流板（專利字號M574212），更能保持室內空氣清新，讓生活質感更加提升，其傾斜前頭設計更可防碰頭，既美觀又能保護煮食者安全，且其隱藏油網設計，油垢不外露，讓廚房視覺更加整潔。

櫻花環吸系列更利用環吸技術擴大攏煙面積，油煙一把罩，同時加快進煙速度，快速排除油煙，避免廚房煮食的味道及油煙逸散到室內其他空間，以維持室內空氣清新，也可避免油煙沾附到家具或櫃體。

尤其，櫻花的專利二合一導流板將導流板結合油杯，方便一次性拆卸清潔，解決市面上油杯及導流板分離、需分開拆卸清洗的清潔痛點，且導流板結構簡單好拆卸，尺寸經過精心設計，可直接放入水槽，清洗更簡便。

櫻花歐化除油煙機環吸系列，不僅在造型與吸力提升廚房質感，保養清潔上也更加省心省力，期盼帶給消費者更輕鬆愉快的廚房料理體驗。