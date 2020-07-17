礁溪溫泉熱 合田「碧蘭溪城」搶攻頂級市場

近幾年，台灣商用不動產銷售熱度高於住宅不動產，看到這項趨勢的建商拙石建設旗下子公司合田開發今(17)日召開記者會，將在熱門溫泉地點宜蘭礁溪推出新建案「碧蘭溪城」，並提供「包租3年、年利率3.5%，包租期滿，專案委任出售105%」的優惠方案，3年預估投報率可達41.16%、遠高於3年定存投報率的2.58%，搶攻低利率時代游資尋求穩定收益標的市場大餅，引發不動產市場高度關注。

財經專家黃世聰指出，近期新台幣匯率走勢相當強勁，意味著國際資金大舉往台灣跑，連外資都愛台灣了，為何台灣人不投資台灣？跟台股大起大落的表現相比，每年可以提供十幾趴穩定獲利的房地產物件，才是投資最佳勝利方程式，「房地產就像老婆一樣，可以抱得天長地久。」

財經專家黃世聰分析全球資金流向圖／業者提供

知名資深媒體人許聖梅表示，長久以來，宜蘭礁溪就是相當知名的溫泉勝地，被視為大台北地區後花園，雪隧開通後交通更是便捷，大幅拉近西部民眾來回距離，如從台北101大樓開車30至40分鐘即可到達，對國際觀光客來說，從桃園機場更可快速到達礁溪轉運站，近年來也吸引眾多建商前進礁溪推案，除了比地點、比設計、比建材外，建商能否端出更吸引人的條件，至關重要。

資深媒體人許聖梅現場分享個人投資經驗。圖／業者提供

合田開發表示，近年來新建案與新飯店建設不斷在礁溪推出，過度開發造成投資成本居高不下，未來增值空間勢必會遭到壓縮，相較之下，重心放在度假品質商用產品價值反倒更令人期待，尤其是新冠肺炎疫情趨緩後，在政府推出安心旅遊政策推動下，帶動國旅需求大爆發、包括礁溪在內的知名旅遊景點飯店民宿出現一房難求情況，更確認商用不動產產品的投資價值仍有向上空間。

合田開發指出，頭城與礁溪基本上共用一個交流道，這次推出的新建案「碧蘭溪城」位於頭城鎮的交流道旁，從礁溪轉運站過來僅3分鐘，僅需要5萬元訂金、自備30%，即可入主菁英飯店，低風險、獨立門牌、完整房屋與土地權狀、戶戶非持分權狀，更優惠的是，「包租3年、年利率3.5%，包租期滿，專案委任出售105%」，3年預估投報率可達41.16%、遠高於3年定存投報率的2.58%，值此低利率環境下，這樣的投資條件非常有吸引力，而且前3年房貸只需繳利息。此外，買方所繳的30%金額，會全額信託銀行，建設公司只能申請8%做為廣告費用，信託專款專用，有了信託專戶跟建經履約保證，對買方來說才有保障。

碧蘭溪城3D LOBBY 示意圖。圖／業者提供

「碧蘭溪城」的設計理念，是兼具國際風格現代感與海外度假悠閒感，擁有豪奢戶外景觀池、可創造五星級度假體驗，當然也打造專屬的私人溫泉湯屋、私密享受礁溪碳酸氫鹽泉的「美人湯」泉質，不但提供最頂級的軟硬體服務，完工後，更將成為礁溪建築新地標。