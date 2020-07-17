「豐郡大景」綠海景觀宅 高CP衝出8成熱銷

大竹、南崁、山腳是桃園蘆竹三大區塊，其中大竹因為正好位處青埔、桃園、中壢3大核心生活圈的中心點，擁有難得交通優勢與區域便利性，讓即將在今年第四季落成的新建案「豐郡大景」，四月初公開短短三個月內就衝出8成熱銷佳績！

６大優勢與綠海無限棟距

豐郡大景壓軸倒數

「豐郡大景」格局方正，坪數有30坪2房、40坪3房為主，非常適合小家庭及首購族。現場銷售人員分析，「豐郡大景」擁有超越同區同期同級推案的６大關鍵產品優勢，讓進接待中心的民眾，第一眼就忍不住想搶訂，包括（1）北台灣的2房戶型就有前後陽台規劃極為稀有。（2）2房邊間雙面大面積採光。（3）2房浴廁開窗，3房擁有雙衛浴、室內無廊道虛坪浪費，且無論大小每戶都有獨立廚房。（4）後疫情時代住戶注重的每戶當層排氣，也貼心規劃進個案。（5）面大興路A1、A2、B2、B1等4個兩房跟三房的戶別，都能直接擁攬農業自然保護區無限棟距的綠海景觀視野。（6）社區規模適中，擁有24小時全天候社區物管保全。

「豐郡大景」規劃為地下3層、地上12層；總戶數為70戶，共有66個住家、4戶店面，並設有64個平面車位，公設項目走務實、實用、低維護的成本設計，規劃有健身房、閱覽室、咖啡吧與挑高近七米的迎賓大廳。目前已衝出8成熱銷佳績，僅於最後倒數10多戶席次，包括部分頂樓戶、露臺戶。

首購就住綠海景觀宅

航廈地空勤客揪團買

由於「豐郡大景」在桃園航廈、桃園市中心、中壢生活圈黃金三角的中心點，開價每坪25萬元，成交行情平均約落在每坪21-22萬元間，不論是跟比鄰的南崁、桃園市中心或青埔相比，大竹對已經飛漲的桃園房市來說，正是價值被低估的區域。

也因此，「豐郡大景」打出高CP值成家的總價策略，訴求「758萬起買二房含車位」、「988萬起買三房含車位」，且其中大二房可不買車位，就能買到獨享永久樹海美景的首購宅，擁有純住宅區幽靜放鬆的氛圍，周邊又有大竹國中小學區和大竹黃昏市場、市民活動中心及市立圖書館，生活機能十分便利。距離市區只要5分鐘，吸引當地首購和長輩為新婚成家的下一代置產，更受惠地緣關係，吸引了不少在機場上班的地勤與空勤客群，揪團前來購買。據悉，每周來人都有45-55組，成交比例高。

大竹「豐郡大景」 周邊生活採買便利，區域房價被低估，新案一推出立刻吸引目光焦點。圖／業者提供

不塞車！豐郡大景享受高品質居住環境

大竹「豐郡大景」位居交通中心，鄰近一高、二高及機場支線，鄰近交流道都只要6分鐘，從大竹交流道銜接五楊高架，還能避開南崁、南桃園的壅塞車潮。個案前往市中心車程距離只要5分鐘，往桃園機場及桃園高鐵站車行10-18分鐘可達，甚至開車大約5分鐘就能從聯外便道抵達中壢休息站，再連接中山高，交通十分便捷。

銷售人員表示，「豐郡大景」大竹地區樹海第一排的特色，非常適合注重生活品質的民眾入住，在結束平日繁忙的工作或假日去市區消費娛樂後，10分鐘左右就能回到家，享受清幽放鬆的居住環境。