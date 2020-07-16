桃園建商公會理事長李文科：2020桃園房市走「價穩量升」局

桃園市不動產開發商業同業公會第14屆第2次大會於今(16)日召開，理事長李文科在會中表示，2020年桃園房市走「價穩量升」格局，樂觀預估桃圓今年全年交易量可達4萬5千戶。

李文科特別指出「量」指的是「成交量」和疫情後的「來人量」！他舉自家大睦建設推案為例，當5月疫情趨緩，就在短短五周成交30餘戶，看屋來人量「銳不可擋」，現場人手幾乎「無法招架」。以目前桃園交易量觀察，2018年有3萬4千餘戶，2019年達到4萬戶，今年交易量可望達到4萬5千戶，李文科認為，整體交易金額會微幅上漲，但因為整體推案趨勢是坪數瘦身，成交戶數會再攀升。現階段桃園市場主流是30-50坪3房至3+1房，未來一年主力是24-26坪2房、28-30坪2+1房、32-36坪3房、38-40坪3+1房。除了戶型走向「小而美、小而精」與+1彈性坪數規劃外，未來總價高低也不一定用坪數決定，地段崛起和建商的品牌與品質將成決定因素。

李文科指出，疫情後購屋信心快速回升，歸因為中央政府防疫控制得當、拯救經濟方案完備、剛性需求穩定、國外資金大舉回流，與大幅調降放款利率等5大因素。

綜觀桃園各區發展，李文科認為還是青埔最具潛力，該區腹地達490公頃，有600億元公共建設資金投入，區內有高鐵和3個捷運站，不論是規格還是規模，都一舉超越新板、內湖和信義計畫區。桃園近5年來人口增長22萬人，購屋剛性需求旺盛，有的人多番比較看了3年才決定，也有人3個月就出手買房，好在近年許多台北上市櫃建商也加碼在桃園獵地，加入桃園建商推案腳步，從桃園在地建商角度來看，代表市場一至看好桃園未來5-10年的發展動能。

李文科表示，桃園升格為直轄市後，預算由400億元增加至1,100億元，能投入建設的經費大增八倍之多，包括航空城計畫與桃捷綠線、鐵路地下化等建設都正啟動，形成北北桃生活圈與雙北接軌，在高房價的雙北人口移入下，帶動桃園房市進入初升段。