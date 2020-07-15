新美齊Jade12 「健康涵氧住宅」臻藏品味 席次有限

資策會產業情報研究所（MIC）日前曾發表過，對於後疫情時代人類對於居住空間的六大反思，其中兩項也是發展中國家最難達到的「城市低密集型住宅型態」及「重新定義高密度生活」的課題，低密度單純的住居型態，用大自然來隔離病毒的傳播，避免過多與人的接觸，只有在陽明山、外雙溪的別墅莊園型態住所才符合以上條件，而在高密度人口的台北都會區，兼具擁有便利和自然涵氧的住宅是屈指可數的。新美齊Jade12得天獨厚的自然景觀條件，正是符合國際趨勢的健康養生御所。

新美齊Jade12位居信義計劃區核心，僅僅規劃12戶，擁有信義計畫區唯一270度象山綠海環抱窗景，「信義路五段150巷」的鉑金門牌，豪宅建築群林立，難得有人易手釋出，萬金難求。

「新美齊Jade12」在李天鐸大師巧妙的構思下，讓建築主體透過面山開窗設計，與象山自然環境形成微氣候調節，同時藉由錯層陽台，巧妙收攬層疊蒼翠的綠海入室。

值得一提的是「新美齊Jade12」不僅僅在建築外觀力求與環境完美的結合.在內涵的骨幹上更是採用SC鋼骨結構，並託付給專業規畫，安心構造的築遠建築，與施工嚴謹的大陸工程，打造出這棟內外兼具的國際級建築，

「新美齊Jade12」，戶數規劃12戶，131坪一層一戶的格局，戶戶落地窗設計，大陽台景觀，與眼前的綠意盎然合而為一，在塵世喧囂的都會中，整座象山美景就是自家前院，走出門可以徜徉在樹海森林之間，也可以在廣闊的象山公園恣情遊賞，在社區專屬的設施中，一樓迎賓大廳獨一無二的六星級飯店式香氛系統，背景襯托著爵士輕音樂，挑高6米的藝廊交誼廳，頂樓的無邊際泳池等設施等等，讓您的日常就像是在渡假享受。

「新美齊Jade12」，超越五星級酒店服務的物管團隊，專業貼心的社區秘書，24小時超高規格保全，尊榮只是標配，而安心貼心，才是新美齊物業管理團隊追求的目標。接待會館：台北市信義區信義路五段150巷12號。 官網網址: http://www.thejade.com.tw/。 預約專線：02-27991828 。