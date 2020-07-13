房價築底 僑聯信義訴求單價百萬入主信義區

後疫情時代來臨，房市買氣漸回溫；受惠貨幣量化寬鬆與低利率政策，市中心百坪以下輕豪宅再受買盤青睞。專家分析，台北市近期表現亮眼，尤其信義區線上計有6個建案，平均成交單價落在110至120萬元，目前房價正處於築底階段，若能找到規劃好、價格優的產品，現在就是購屋好時機。

僑聯建設表示，觀察北市蛋黃區行情、破百萬已是基本盤，信義計畫區豪宅單坪穩站200萬元，松德路、松山車站預售新案成交落在120萬上下。反觀已完工新成屋受到的價格波動因素較小，議價空間更具彈性。

永吉路事信義區的金融大道，擁松山車站與捷運永春站軌道交通優勢，又能快速連結市民大道，價格有信義計畫區豪宅支撐。圖／業者提供

專案經理表示，交通動線選擇多是信義區優勢，包括擁有藍線永春站、綠線松山站雙捷運機能，步行僅7分鐘左右；且永吉路是信義區的金融大道，自行開車至國道1號、市民大道都很方便。另外車程5分鐘可至信義計畫區、但房價僅信義計畫區1/2。「這些條件成為醫生、自營商、科技業、金融業高階主管以及二代置產、或華廈換屋客層入主的原因。」 來人部分，6月相較於4、5月，新來客量不僅增加2成，客戶回訪意願亦提升許多。

由於當地屬於開發成熟的市中心，周邊多30年以上的40坪電梯華廈，加上信義區土地取得實屬不易、都更開發窒礙難行，故近2年來推案以小基地規劃為主力。

僑聯信義客廳面寬4.5米，採光通風良好。圖／業者提供

「僑聯信義」60坪、3+1房，為單層雙併、雙電梯格局、戶戶雙面採光、全坡平停車位設計，所有規劃均屬於當地少見的產品格局；另外32.8%低公設比，以及管理費一坪僅95元，整體公設呈現精緻而樸實質感。專案經理表示，全案土地253坪、雙面臨路，屬於精華角地開發，在設計上人車分道、單崗哨，單層雙梯，規劃上不浪費過多虛坪，直接將坪數回饋予住戶。

僑聯信義位在精華角地，外觀為全崗石新古典美學。 。圖／業者提供

再者，外觀正面為全崗石、打造新古典氛圍。建築樑柱外露、深凹窗設計，讓室內空間更加完整。戶戶朝南座向、高樓層可眺望台北101大樓與大屯山系。住宅屬於面寬採光型、3+1房格局，室內空間運用頗具彈性。客廳面寬4.5米，餐廳有獨立採光面，前後棟距至少30米以上，採光通風好更是最大特色。