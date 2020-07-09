達麗陽明大苑2個月熱賣8成 謝志長：房市跟天氣一樣熱

士林區900坪大基地預售案「達麗陽明大苑」開賣2個月熱銷突破8成，在7月9日與日本與日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」舉辦簽約儀式，希望用曾經打造東京都廳、、台北101、陶珠隱園的日系精工品質，幫建案加分。達麗建設董座謝志長表示，「現在房市買氣跟天氣一樣熱」，尤其售疫情影響的高端資產客，無法出國就來看房，「陽明大苑」案場曾創下一天接待超過50多組客戶的單日賞屋人潮紀錄，謝志長也預告，達麗分別在台中90億、台南50億案量的新案即將登場。

值得一提的是，達麗近年除了業績表現亮眼外，積極與建築大師合作，推出融合文化、藝術與環境的精致建築，創造地標，海悅代銷更將「陽明大苑」接待中心蓋成擁有純白廊拱、精緻鏤空立面的網紅地標，化身吸引網美打卡、拍攝婚紗的熱點，打響個案網路知名度的同時，也讓接待中心成為銷售最有力的活廣告。

「達麗陽明大苑」純白設計的網紅級接待中心，一開案還沒打廣告，就透過網美打卡、婚紗熱點的網路傳播威力，紅遍台北，吸客能力一流。圖／鄭啟明攝

「陽明大苑」900坪雙臨路角地，正對新光紡織15,000坪開發用地，步行1分鐘可抵環狀線Y25預定站，士林站與北市首座TOD捷運共構商場也在步行10分鐘內。海悅代銷業務部副總周士凱表示，士林陽明地區很少有900坪大案，客戶對環境的熟悉度高，對建商和營造品牌也有高度認同，下決定速度很快。「陽明大苑」專案經理李侑蓁表示，該案總銷45億元，開價每坪110~120萬元，總價3000~8000萬元，成交會見3位數。算士林富人區，很多自營商和醫生客，還有北士科科技業買主超前佈署，一次買2戶的客人不少，最多有一次買5戶的大家族，目前銷售已突破8成，左鄰右舍就占了6成多。

5月1日正式開賣，2個月銷8成，原預定明年第一季動工，因為賣太好，所以提早一季開工，預計113年完工。