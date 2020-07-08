新公益路上富裕生活圈 「碧國時雍」只當最高級

國內防疫成果佳，全球有目共睹，建商看好台商回流效應，紛紛在今年第三、四季推出新案，不僅全台的⼯業⽤地、辦公大樓，連帶自住、置產等高資產需求量能，都在近期內大爆發；根據永慶房產集團研展中⼼統計：與5月相比，七⼤都會區交易量均增加，除了高雄月增4%外，其餘六大都會區成長均超過一成，台北、新北、桃園分別量增12%、10%與20%，⽽新竹與台中均成長13%，台南量增11%，台中無疑是房市重點熱區。

台中南屯區長期穩居台中房市三大交易熱區之一，最受矚目的莫過於「單元二」重劃區，以低建蔽與低容積限制，同時擁有七期的生活機能與又兼具居住環境的「靜」，房價直追七期。單元二重劃區又分成北單元二、與南單元二，而近期土地成本大漲，仍吸引不少品牌建商包括陸府、精銳、雙橡園、寶輝、碧國等知名建商插旗，新案開價每坪突破 50 萬元關卡，這些個案都座落在北單元二。

單元二重劃區知名建商插旗

北單元二位於「新公益路商圈」上，近幾年除了星野集團的頂級牛排館MEAT GQ、与玥樓頂級粵菜餐廳、屋馬、NINI義大利餐廳、貳樓餐廳、薄多義等陸績進駐，還有福野集團打造婚宴館、高檔的銅錵日式涮涮鍋、森鐵板燒等一級餐飲品牌都選擇在此商圈開設，因名店林立造成人潮湧入，也成功為北單元二匯聚高端消費商機及生活便利性。北單元二是造成單元二重劃區漲幅最大的主因，從地圖上可明顯看出，公益路與市政路平行交會的區塊，也是七期生活機能重疊區，因其限制開發而土地價值水漲船高，而知名建商也都選擇於此推案，然最初建商多以電梯豪墅為主，少有大坪數的大樓，就算有也大多為大坪數，想要入住此區段的白領菁英，也無從下手。

北單元⼆位於「新公益路商圈」上，擁有七期的⽣活機能與⼜同時兼 具居住環境的「靜」。 圖／業者提供

母公司是有60年的營造經驗的「碧國建設」，推出的旗下的第一案「碧國時雍」，選擇在北單元二特殊地段，以森林環抱的城堡式建築，規畫精品「輕豪宅」，搭配L型深徑車道，層層疊疊將城市的喧囂隔絕在外，全區規劃採26.6％超低建蔽率，主力坪數為25-38坪、2至3房，戶戶雙面採光，以高規格設計及建材打造，每戶窗景都是大面落地窗，將單元二的自然綠意引入，白天也能有好的光線與照明，在繼七期之後的新豪宅聚落，以頂級的建材，打造精緻坪數，其稀有性是市場難得一見的。

碧國執行長郝國舜表示，「碧國時雍」發揮公益路優勢，結合單元二的低密度、低建蔽率、低容積與高綠覆，落腳於公益路最美綠灣的起點，沿河岸往北順時針走一圈，就能繞行公益路、黎明新村、市政路、朝富路等機能指標地，直上中山高與74號快速道路也僅需1分鐘，串起單元二指標地，為新公益路上的富裕生活圈創新格局。

單元二重劃區是許多人夢寐以求的宜居地段，而其大品牌大坪數規劃，一些對品味有要求的白領菁英，變成是一道購屋的門檻，像「碧國時雍」這樣的特殊性商品，難怪潛銷時就能預售三成。