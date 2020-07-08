鐫月 傾聽天母的經典設計

大陸建設首宗天母建築「鐫月」，在設計語言、材料、主題和空間上，同時呈現東方元素與西方設計，創造一種既懷舊又充滿未來感的建築視覺語言，成為大陸建設最新的國際建築力作。

進軍全球的世界建築

大陸建設源自大陸工程公司建設事業處，目前在台灣、美國與東南亞均有開發案進行中。

例如在北市信義計畫區，大陸建設就以紐約白派大師理查麥爾設計的經典高端住宅「55TIMELESS琢白」獲得無數買家喜愛。

在南京松江大道交會處，邀請愛馬仕建築團隊RDAI，規劃了法式精品飯店住宅「琢豐」。

這些足以代表城市與建築發展里程碑的作品，印證了大陸建設打造世界建築、不停追求更好建築品質的企圖心。

立足天母 大陸攜手如恩設計

延續大陸建設與全球頂尖建築師們的美好合作經驗，這次特別為天母人邀請全球火紅的「如恩設計研究室」（Neri&Hu Designand Research Office），擔任大陸建設在天母的新建築作品「鐫月」全案設計，打造最新的國際建築。

從2009年獲得美國建築實錄雜誌評選為世界十大設計先鋒之一，2010年又獲得英國建築評論雜誌的AR新銳建築獎開始，Neri＆Hu幾乎年年都獲得國際設計大獎。

例如2014年獲選英國牆紙雜誌（Wallpaper*）年度設計師、2015年獲選巴黎家居裝飾博覽會亞洲年度設計師、2017年更獲得EDIDA國際設計大獎年度設計師與德國設計協會年度室內設計師。

2018、2019與2020年更橫掃義大利、英國與西班牙等設計大獎，讓Neri＆Hu成為近十年全球最具影響力的設計團隊。

融合東西方元素

Neri＆Hu始終認為，研究是設計的一種有力工具，每宗作品都有特有背景，針對規劃運作、地點、功能和歷史等進行細致深入的研究，是創造嚴謹作品不可或缺的要素。

Neri＆Hu擅長結合東方思維與西方設計，受到台灣早期建築「窗花」設計啟發，Neri&Hu以放大尺度、細膩觸感、精確材質，重新詮釋了窗花在建築外觀上的表現，並在結構框架中，以崁入拋物線形的銅色金屬屏幕，呈現映月般的窗花設計，讓室內與戶外之間有了詩意。

另外，Neri＆Hu在「鐫月」融入了拱形設計元素，這是基於拱形可以解釋為人類居住的開始，具備象徵人們居住的地方意象，而且提供了一種「支撐著」住所的結構形式，使居住者能直接感受到濃厚的安全感、家庭感。

大陸建設在這座14層樓建築設計上，採用SRC結構與住友制震器，並進行地質改良工程，一舉投入230支基礎樁，創造天母前所未見的建築基樁，提供最大的居家安全度。

不僅如此，大陸建設更貼心的採用了雙重隔音建材，等級就與信義計畫區每坪單價站穩200萬的頂級住宅案完全相同，就是要給入住者最寧靜的居住體驗。

「鐫月」融入了拱形設計元素，具備象徵人們居住的地方意象，而且提供了一種「支撐著」住所的結構形式，使居住者能直接感受到濃厚的安全感、家庭感。圖／業者提供

月華下的詩意

「四更山吐月，殘夜水明樓。」這是唐朝杜甫傳唱後世千年的詩句，與東方眾多關於月光的詩詞一樣，反映人們對夜晚時分、明月當空情景的眷戀，有如柔和月華，帶來像是「家」一般的感覺。

在「鐫月」這宗天母住宅建築作品裡，大陸建設與Neri＆Hu選擇以最和諧的建築語言，柔和表現了天母自1950年代以來，最吸引人的城市山林及庭園居家特色，不僅展現台北人記憶中屬於天母特有的陽明山麓國際住宅聚落意味，也讓在地人重溫最熟悉的天母居家風情。