台版六本木草悟道生活圈 「東方博舍」稀有性聚焦市場討論度

台中市府與勤美之森在草悟道展開的聯合開發案，將比照日本六本木城區再生方式，引入「城中城造鎮」Ｍidtown理念，整合高級住宅、五星級洲際酒店、日本建築大師隈研吾設計的地標教堂與美術館、辦公大樓、購物商場，以及一系列文創活動綠意景觀。串聯科博館、國美館、誠品綠園道，長達3.6公里綠蔭林軸帶的「草悟道」生活圈，10年來經營有成，穩居台中市心文化地標寶座。更因濃厚人文質感氛圍，素為重視生活品味的低調隱富人士居住首選。近期因國際連鎖品牌「洲際飯店」確定落腳，區域價值再度成為討論焦點。

綜觀國際市場，此類結合品牌酒店、豪宅的項目，包括紐約「One 57」和下城翠貝卡區四季飯店共構的「公園30號廣場」、波士頓的麗晶海灣豪宅、日本東京麗池卡登飯店進駐城中城概念開發的「東京Midtown」，都成功帶動區域增值效益；政府也將在此區持續投入各式軟硬體公共建設，使得外界對已是蛋黃區的草悟道生活圈，保持長遠看漲的觀點。草悟道生活商圈，結合了藝術、生活、商圈、飯店、綠意等，於2022完工後，將會是台中超越七期成為更有價值的地段。

捷運藍線特色車站通車後將會是台中超越七期成為更有價值的地段。

圖／翻拍台中市政府全球資訊網

藍線利多加持 為草悟道生活圈帶來無限的可能

目前台中捷運計畫有綠線、藍線、雙港輕軌三線，日前綠線已通車，據交通局指出，捷運藍線已於今年3月啟動綜合規劃作業，針對整體路線方案、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發、環境影響及都市計畫等進行深入檢討評估，綜合規劃工作計畫書已於今年5月核定，預計2年內完成綜合規劃；根據台中市府規劃，台中捷運藍線西起沙鹿車站，行經台灣大道進入市區，與捷運綠線在市政府站共站串聯，再進入台中大車站，全程約39分鐘，全線總計21.3公里，共設15座車站，目前規劃高架6站、地下9站，未來藍線通車後不但能有效紓解台灣大道車流量，而台灣大道與博館東街口的捷運藍線預定站，除了週邊廣三SOGO百貨、金典百貨及公益路商圈，加上勤美集團投資打造巨型複合式開發案勤美之森，在台中藝文地標草悟道特區近4,000坪基地，興建國際五星酒店、住宅、藝術館，打造台版六本木「東京Midtown」，可以看出，與傳統豪宅區台中七期不同，草悟道顯然不止想當台中的草悟道，而是世界的草悟道。

輕奢宅頂級產品 稀有性聚焦市場討論度

草悟道生活圈綿延綠意、文藝美學、城區再生，未來無可限量，然而週邊建案動輒超大坪數的豪宅規劃，高總價限制住喜愛草悟道生活圈的白領、年輕人、更讓原有的居民想換屋也望塵莫及；而由鉅陞建設投資興建的「東方博舍」規畫17~28坪,在台中的黃金軸線的燙金門牌，1000萬搶進草悟道特區，這樣稀有的市場產品，幾乎瞬間聚焦市場討論度。「東方博舍」規畫「比飯店更像家，比家更像飯店的」輕奢宅頂級產品，打造新東方山水格柵地標，矢志成為承接台中歷史人文與未來當代最美的建築。以精緻坪數規劃，大大降低入住草悟道生活圈的門檻，「東方博舍」以新東方元素註解當代建築美學，成為台灣大道公益路交會軸心的地標焦點。