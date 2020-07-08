高雄地王疫情間推出反熱銷逆襲售三成

新冠肺炎疫情讓全球經濟產生嚴重動盪，當各國股市出現崩跌，油價創歷史新低，各地房市出現買氣停滯時，在高雄卻有建案其成交量逆勢上揚，那便是位於亞洲新灣區三多漢神百貨商圈核心，坐落地王地段「聯上鉑金」。建案擁得天獨厚山海河港市景，並正對高雄女中，搭配日本住友GRAST制震，未公開已售超過3成，鑲金地段成為許多資產客在這波疫情中「危機入市」鎖定目標。

資金逃命潮 鑲金地段宅成投資標的

美股10天4次熔斷，台股當日下滑逾660點創下史上最大收盤跌點。新冠肺炎疫情重創金融股市，市場出現一次又一次資金逃命潮，當民眾緊縮開銷觀察疫情產生衝擊時，位於南台灣重大建設最密集的亞洲新灣區，聯上集團「聯上鉑金」卻成功反轉景氣，在新屋交易中創下傲人佳績，當中關鍵因素在於地段擁無可取代性，與產品規劃出6星級景觀視野和公共設施。

危機入市享增值 新灣區千億建設拱房價

2003年全球爆發SARS疫情，當時房價出現短暫下滑隨之而來是房市榮景超過10年，當時「危機入市」購屋族都已坐享房價增值數百萬，甚至上千萬元。然而無論房市景氣好壞，購屋亙古不變原則就是挑選都會最精華蛋黃區，若區段擁重大建設，房價具高保值抗跌。而「聯上鉑金」所處在的亞洲新灣區，包括高雄展覽館、市立圖書總館、環狀輕軌均已完工，未來還有高雄流行音樂與港埠旅運中心，5大公共建設投資額逾1300億元，並創造出鑲金地段，造就城市地王。

近年來高雄居住人口有往北高雄移居趨勢，但所謂移居潮多屬年齡25~40歲首購族，對層峰人士而言仍鍾情南高雄，分析主因在於南高雄擁北高雄所沒有的千億重大建設投資，亞洲新灣區周邊仍有許多腹地將招商引資，高雄市政府未來都市願景更將新灣區定位成為多功能經貿園區，將成為南台灣經貿重鎮，而新灣區發展又以市政中心苓雅區與港埠金融重心前金區為發展主軸。

亞洲新灣區建設題材多，包括高雄展覽館、市立圖書總館、環狀輕軌均已完工，未來還有高雄流行音樂與港埠旅運中心，5大公共建設投資額逾1300億元，造就城市地王。圖／業者提供

地段無敵 地王之作親民價

相對北市地王「台北101」大樓，周邊新屋房價上看每坪150萬元行情，高雄地王三多漢神商圈新屋每坪房價僅3字頭，「聯上鉑金」距離高雄最貴第一豪宅「國硯」僅350公尺，但與「國硯」最貴房價每坪近70萬元相比，「聯上鉑金」擁有更便捷消費商圈，周邊擁大立與漢神百貨，距捷運中央公園站與中央公園僅500公尺，但每坪房價僅「國硯」一半，等同用半價入住更優質地王建築。而實價登錄揭露指出，近年來亞洲新灣區房價走勢，從2013年均價23.2萬元，上揚至去年已逼近27萬元，房價呈現穩定上漲，未來區段仍持續看漲。

「聯上鉑金」採日本連5年獲得日經建築雜誌評選制震第一品牌住友高阻尼橡膠GRAST制震，規劃有六星級門廳與交誼廳、視聽室等空間，地上29層地標建築坐落在成功與五福路雙燙金門牌大道，未公開先熱銷在於建案地段具山海河港市景，創世建築誕生，成為富豪搶購入住目標。