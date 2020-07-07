鴻築「捷市達」A7出站到家 開案狂銷百戶

北北桃房市在軌道經濟持續發酵下，捷運各站點已經成為左右區域房市最重要的關鍵。便利的捷運除了能夠帶動區域發展，各站核心房價更成為區域的指標。尤其是出站到家的正捷運宅，更是普遍受到購屋民眾的青睞。2020年第一季，位於A7重劃區體育大學站的正捷運宅-鴻築「捷市達」就以出站到家的優勢，強勢表現開出亮眼紅盤，開案即熱銷百戶，不僅延續去年A7重劃區超重量級個案｢金捷市」熱銷冠軍的好成績，更掀起一股搶購正捷運宅的新風潮。

為因應疫情，在美國聯準會宣布無限QE的政策下，為刺激經濟狂印鈔票，利息也降到史上最低，全球影響所及，就是未來您的錢將會因此變薄。此時，聰明的有錢人會選擇購入相對保值，甚至增值的資產，因為房地產一直都具有「保值抗通膨」的特性，因此錢進房市，用買房產來抵抗通膨，正是因應後疫情時代的必然趨勢！

知道買房抗通膨的原理後，置產下一個問題必然是「該買哪裡的房子才是正確選擇」。就大趨勢來看，在環狀線第一階段通車後，最具國際買盤的機場捷運生活圈，因為連結環狀線而一舉將路網延伸至新北板橋、中和、永和、新店等各大城，從而加速帶動了雙北客的輕移民潮。

論機場捷運各站點，近年來，最夯的置產焦點一直都在A7站，不僅因為位於台北車站與桃園機場的中心點，加上緊鄰國道一號，極具交通優勢；此外，各種重大投資建設匯聚，周邊擁有四大產業園區，預計未來將提供破萬個以上的就業機會。因而吸引建商搶進，重量級建案齊發。現在要買A7重劃區，長遠看來最超值的就是位居捷運站正旁邊的鴻築「捷市達」，其原因在於與捷運站間的距離，將是決定未來房價增漲與否最重要因素，這一點從鄰近的林口A9站周邊房市，就能清楚觀察到此一趨勢。對比實價登錄資料，A9站前、中、後段的價格後，您會驚訝的發現前段與中段房價真的差很大，更不用提房價長期低迷的林口後段房市。

當然房產的價格，除了地段佔有絕大的因素外，建築的整體規劃與品質也不可忽視。為打造A7重劃區最頂尖的建築安全品質，鴻築建設嚴選EDS制震器與戴雲發Alfa Safe系統耐震工法，讓建築整體耐震程度大幅向上提升，不僅擁有區域首席的耐震建築規格，更大力加碼室內建材，選用日本三協氣密窗、Low-e玻璃、櫻花濾水器…等多項優質建材，讓鴻築「捷市達」整體價值再度向上提升，不但雄踞A7捷運地王，更是區域首席建築指標。

真正出站到家的正捷運宅-鴻築「捷市達」擁有無雙的地段身價，難怪能夠制霸北台灣重劃區，想親眼目睹全台最超值、最正捷運宅的您，A7熱銷王-鴻築「捷市達」絕對是2020您不能錯過的好房子，好機會不等人，請趕緊預約鑑賞。禮賓專線：(03)316-8899

鴻築｢捷市達」

銷售房型：A7正捷運宅2-3房

接待中心：機場捷運A7站1號出口

個案簡介：http://leju.io/A7龍首出站到家

線上預約：http://lin.ee/7fNFD5C

行銷企劃：漢林廣告