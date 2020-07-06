台灣櫻花跨足居家裝修領域成立「櫻花家居」 智能定製全屋裝修

從一台除油煙機到整體廚房，到滿足一家人所需的全屋裝修，是台灣櫻花公司（9911）累積超過43年服務台灣家庭的經驗，2020年更跨出廚房領域進入全屋居家裝修領域成立「櫻花家居」，期許成為美好居家生活的創造者。

「櫻花家居」引進「智能定製」的視覺化體驗服務，有效率的減少消費者與設計師在諮詢、溝通、施工時所產生的認知落差，確保「所見即所得」，完工後更延續台灣櫻花「永久免費」的品牌承諾，伴隨家庭成長持續提供「免費空間健檢」及「免費更新規劃」，讓客戶維持一如成家初始時的美好家居生活。

櫻花家居表示，該公司全新啟用的「智能定製系統」可讓消費者在居家裝修的設計上沒有負擔，因為設計師透過智能定製系統修改設計圖後，系統即可自動帶出裝修費用的差異，並可連結工廠下單生產、安裝工程排期等後段作業，大幅減少人工作業流程，設計師可專注與客戶溝通生活方式及提出滿足顧客需求的設計方案。

同時，為了讓客戶可具體想像未家家居樣貌，櫻花家居更領先市場推出「免費到府丈量」、「免費定製設計」及「免費3D設計提案」等三大免費服務，在消費者決定將家交付給櫻花家居前，就能免費獲得「3D效果圖」及「預算書」，以眼見為憑的方式讓消費者進行設計確認，設計方案確認後，將再提供720度3D環景圖感受整體空間與動線，讓顧客充分體驗到滿意再進行簽約。

櫻花家居並表示，不同家庭與成員組成會產生不同的空間需求，櫻花家居希望協助消費者找到「最符合自己生活方式的居住空間」，因此，依照家庭生命周期將家庭型態歸納為5類，在一千平方米的台中旗艦館中展示11種不同家庭生活方式的全屋裝修案例，讓顧客能親身體驗在43個不同的生活空間中，實際感受並激發出屬於自己的生活靈感，不論是單身貴族、小家庭或三代同堂都可以在旗艦館裡找到最適合的空間。

即日起至7月底，櫻花家居開幕好禮3重送，系統傢俱最低8折起，消費滿額還有多項好禮相送，想實現的自己夢想空間，可親自到櫻花家居體驗一下量身定製的無限可能。