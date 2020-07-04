小巨蛋高階換屋永陞鳳翎 敦北鄰居搶著買

台北市中心房市自5月以來，頻傳預售新案被搶購「秒殺」，住展雜誌形容這波資金行情對房市來說可謂「幸福來得太突然」。小巨蛋旁預售新案「永陞鳳翎」進場一個月也明顯感受這波熱度，傳真行銷專案經理朱家慧分析，台北市中心的中坪數換屋案仍以自住剛需為主，五、六十坪產品有機會避開豪宅稅，客戶出手意願相當高。

從小巨蛋站４號出口旁轉進約100公尺，「永陞鳳翎」338坪基地與南京東路四段只隔一座寧安公園，四面臨路、公園首排、零店面純住家、無地主戶，識貨的老鄰居率先發動買氣，區域換屋跟資產升級需求強勁。敦化北路左右側、鄰近兩個街廓內的老住戶，尤其是宏國大樓後方一帶，都是離不開當地生活圈的區域買家，距離上一次購屋至少都廿年。朱家慧指出，敦北臨路與非臨路建案房價價差1.5倍以上，「永陞鳳翎」全案52戶，規劃坪數適中，銷售初期已出現多組一次買兩戶，兼顧自住與資產需求。

除了「老鄰居效應」，另一主要成交大宗為看屋區只鎖定台北市蛋黃區的自住客。這類買主年紀多在50歲上下，職業背景為具地緣性的金融業、自營商及內科電子業，買進原因也是因為地點和基地條件太稀有。敦北金融圈和小巨蛋商圈近年都更能量強大，Ａ級商辦、頂級豪宅開發頻成話題，年底即將啟用的中壽新總部，每坪月租站上4千元大關，一舉成為松山辦公「樓王」。看好市中心地段價值只漲不墜，周邊生活機能例如微風廣場、長庚醫院、松山運動中心、公車捷運等也都令他們相當滿意。

「永陞鳳翎」 不只被敦北生活圈內的老鄰居進場掃貨，經典的李天鐸建築線條一曝光，更吸引永陞品牌忠實客戶，與非李天鐸不買的實力藏家爭相搶購。圖／業者提供

「永陞鳳翎」是永陞建設與李天鐸建築師繼「天開圖畫」後，睽違近6年後再一次備受市場注目的合作，地上14層SC鋼構崗石地標，簡約中見細膩的大師美學品味完全流露，輕鬆贏得客戶青睞。難得一現的鄰公園、四面臨路基地，僅規劃52戶 47坪、57坪單純住家，在敦北生活圈老鄰居與高資產客競相買入之下，席次週週遞減中。

基地位置：台北市南京東路四段、寧安街單行道轉進

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