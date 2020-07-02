六都房市桃園最亮眼　成台北人移居首選

統計台灣六大直轄市今（2020）年1～5月買賣移轉棟數表現，整體年減3.2％，桃園市卻能年增13.4％，居六都之冠。隨著台灣的新冠肺炎疫情逐漸和緩，房屋買氣逐漸回籠，在桃園與雙北形成便利生活圈後，桃園房市在後疫情時代，可望吸引更多買進盤進駐。

今年前五月六都的買賣移轉棟數，桃園市一枝獨秀，另外五都為台北市年增3.9％、另外新北市年減4.5％、台中市年減1.5％、台南市年減10.9％、高雄市則年減17.5％。

2020年全台六都買賣移轉棟數

桃園市地政局表示，桃園升格後每年人口數以約4萬人成長，近五年來總人口數增加約20萬人，且包括多項公共建設、捷運綠線與捷運機場線等交通設施，中路與小檜溪重劃區以及青埔高鐵特區、龜山A7重劃區等都有許多新建案推出，搭配日益成熟的生活機能，對於桃園房市來說，都具有穩固的支撐力與對民眾的吸引度。

桃園多起重大公共建設 拉升房市

桃園房市能走出緩升格局，主要受惠航空城、亞洲矽谷等建設帶動，是政府前瞻計畫中亞洲矽谷的核心據點，同時也擁有國際機場、捷運等重大公共建設，再加上桃園捷運路網的成型，帶動捷運站周邊較低度開發的區域發展，成為六都房市最亮眼的一都。

更重要的是，後疫情時代改變了民眾消費和生活習慣，購屋者對於通風日照良好，有大廈管理，棟距寬的產品，市場好感度大增。台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，疫情後民眾看屋似乎更青睞大樓型產品，尤其是有管理的社區。張旭嵐說明，疫情影響下，大家對生活上出現改變，對整體社區環境上，大家偏好的屋況是屋齡較新的大樓，較有社區管理的。

距離台北不到一小時車程的桃園重劃區，既有如台北市的一流公共建設，又可避免台北市擁擠與狹小，因此吸引重視生活品質的族群進駐，形成新的桃園豪宅聚落。

桃園小信義區 中型坪數適合自住

桃園藝文特區更是桃園豪宅的指標聚落，最受高端人士及新北移居人的喜愛，亦是目前桃園生活機能最為成熟的主力區域，未來又有桃園綠線捷運行經，也是桃園綠覆率最高的區段。該區人文藝術氣息濃厚，加上綠園道景觀，吸睛度與舒適度可比擬台北信義計畫區，故有「小信義區」之稱。

近期藝文特區悄悄吹起「輕資產風換屋潮」，而「麗晶花園廣場」符合自住趨勢，規劃市場新主流的56坪3房、68坪3+1房，開闊尺度實用坪數，不僅最適合自住，輕置產概念更貼近買給家族二代的輕奢概念，加上原本藝文特區的優異地段，區域罕見的坪數規劃，更添未來增值潛力。

藝文特區正核心 入手門檻較低

「麗晶花園廣場」由麗寶集團福容開發主持，位處藝文特區正核心，綠園道首排，擁有1,875坪大基地與三面臨路角地優勢，吸引企業主陸續出手。全案建築外觀由華人建築師郭旭原操刀，圓形建築跳脫同區域制式設計，豎立當地地標級建物；公共空間則禮聘豪宅新銳設計師劉俊男擘畫。

麗晶花園廣場現場專案副理彭俊衡表示，該案主力客群為自營商，其餘不乏航空業從業人員、醫生，多為自住及替二代置產，不少客戶是由泛藝文特區轉進，主要看準建案坪數規劃適中、入手門檻較低。

隨著國內疫情逐漸獲得控制，民眾恐慌情緒也慢慢減少，房產專家認為，遞延的買氣有望逐步回籠，可望在6月恢復正常交易市況，有意購屋換屋的民眾，應把握時機，逢低搶進。