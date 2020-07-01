七期豪宅交易熱 屋主惜售寶輝穩坐豪宅王

七期是台中最具知名度的明星區段，更是豪宅建商貼身激戰的競技場。寶輝建設憑藉其獵地之精準、規劃之遠見、建築之細膩，持續領先市場而行，在「寶輝秋紅谷」以每坪逼近百萬元的成交價穩居豪宅王者之座，今年再度攜手國際一流團隊，於市政路府會園道推出「寶輝SKY TOWER」，35層樓SC鋼骨地標建築，將再度刷新世人的想像空間，更創豪宅新境界。

台中市今年土地交易量創歷史新高，推案量、買賣移轉棟數等房市指標都創記錄，新案價格直直上揚，豪宅買氣也明顯回溫，億元以上豪宅成交屢傳捷報。七期是台中豪宅密度最高的燙金區域，園道上之戶數更少，每年釋出到二手市場的仲介待售物件，也幾乎不到100戶，可見七期屋主相對惜售。然而房價抗跌保值的主要因素，除了入住點燈率、精華地段豪宅群聚外、獨特的視野景觀宅或公園宅等，都是評估標準，而「寶輝SKY TOWER」再次為企業主量身訂作，主要符合三大特色：

第一、寶輝穩坐豪宅王

建案社區點燈率最高

七期開發臻於成熟，能一眼看透其繁盛與昌榮地段，但七期期豪宅常因為坪數大、居住人口少而被人詬病點燈率低，而寶輝建設系列產品，都憑藉著優越地段與精品規劃，實際入住比例最高，從「寶輝花園廣場」、「寶輝世紀花園」、「寶輝一品花園」、「寶輝秋紅谷」，在二手市場內更是物件不多，而當屋主釋出，馬上就被富豪鄰居買下，是企業主指名進駐、資產保值首選，夜晚也可明顯的看出寶輝社區的點燈率，這更證明寶輝建設中心理念，「嚴選好地段，蓋客戶想要的房子。」

寶輝社區的點燈率是七期少現的高入住率。 圖／業者提供

第二、七期稀有的70、90坪億萬級新世代豪宅

與「寶輝秋紅谷」同等級

市政路上有企業商辦、國際飯店林立，府會園道緊臨台中市議會行政核心，開闊的空間綠帶是難能可貴的綠金價值，而寶輝建設此次將推出的建案，就坐落在市政路絕版角地，又能盡收府會園道景致，既與繁華為鄰，舉目所見又是綠意，地段之精華無庸置疑。台中7期五大豪宅都享有綠海優勢，不僅具增值抗跌優勢，景氣不錯時，房屋單價輕鬆破7字頭，成大戶置產、海歸台商首選

綜觀7期主流豪宅產品，從120坪到360坪都有，過去豪宅強調空間大器，而且以毛胚屋為主，讓豪宅主人自行委由設計師揮灑；知名建設品牌寶輝建設觀察到，隨著居住型態改變，現在豪宅新世代買方更講求實住，坪數不用太大、更希望建商能提供完善的配備與服務，因此寶輝建設今年首度推出中坪數產品、並採取標準配備，「寶輝SKY TOWER」規劃稀有的70、90坪，3間套房以及中、西廚房，以及零走到的精實空間，使用起來更有效率，高坪效的精緻裝修為七期首見，更符合新世代企業主的生活需求，獨特的坪數規格被譽為今年度最熱門搶手的「新世代豪宅」。

「寶輝秋紅谷」是七期首屈一指的豪宅。圖／業者提供

此外，「寶輝SKY TOWER」延續頂級豪宅「寶輝秋紅谷」的品質高標，以億萬級豪宅規格打造，凌空35樓的鋼骨結構，提升制震力，守護身家安全是住家最必要的條件，這次更提高規格，打造一座Sky Villa星空會館，讓企業主可在家舉辦花園宴會，在戶外客廳延伸社交活動。

第三、無價的帷幕窗景視野

「寶輝SKY TOWER」承襲豪宅王寶輝秋紅谷血統，座落名宅聚落絶版角地，單層雙併的單純尊榮，戶戶三面採光、再度攜手洛杉磯知名建築師Scott Johnson設計獨步台灣的玻璃帷幕外觀，完美角度收攬七期視野，地標身價不言而喻。更透過大量玻璃立面反射光線，讓SKY TOWER成為府會園道最時尚且相當國際感的藝術地標，讓府會園道的無敵綠景成為生活的場景；與全球五大都會名宅地標相比，絲毫不遜色，更滿足企業主與世界接軌的都會生活渴望。

因為產品有別於以往的是，是七期難得一見精品宅邸，加上寶輝建設的品牌力，早已造成台中豪宅市場的詢問度，更是中部崇尚都會生活的企業二代自住首選。