北土城交流道核定 土城重劃區看俏

行政院長蘇貞昌日前赴土城視察並當場宣布核定「北土城交流道工程可行性研究」，並表示要藉此紓解板橋、中和及樹林等地交通，未來駕駛可由金城路匝道進出國道3號，預計116年底完工通車。

蘇貞昌強調，土城周邊因發展迅速，所以在地立委、議員及里長等人不斷奔走建言改善交通問題，尤其此次興建北土城交流道，他特別指示行政院秘書長李孟諺督導內政部、交通部長林佳龍及高公局儘速進行工程，並請公共工程委員會主委吳澤成協調相關事宜，使工程愈快愈好。

土城重劃區繼「新北市立土城醫院」正式營運後，加上未來北土城交流道通車，可望大幅紓解重劃區的車潮，不論是生活機能或是交通便利性都大幅提升，重劃區內新建案也成為雙北移居首選。

事實上，重劃區內指標個案「紐約艾美」自推出以來，即因熱銷迅速破百戶而深受矚目；現在更推出「買艾美當日下訂住寒舍艾美」的優惠活動，吸引不少新北客戶指名購買。

薪曜廣告業務處長劉文中表示，「紐約艾美」不只力挺全民成家，更擁有食衣住行育樂10分鐘便利生活圈，現有捷運板南線、未來有萬大線加持，更有多線公車直達家門口，即使出門不開車也很方便。生活採買方面，青雲路上機能成熟，散步就能到家樂福商圈，特力屋、HOLA、燦坤3C、星巴克樣樣都有，全面滿足購物需求。交通方面則有國道3號與65快速道路等公共建設優勢，加上長庚醫療體系規劃之市立土城醫院已經啟用，「紐約艾美」可說是佔盡地利之便。

劉文中強調，「紐約艾美」社區規劃亦相當精彩豐富，迎接賓客的480坪大樹廣場，擁有獨一無二的主題雕塑與多種綠樹植栽，回家就像走進公園裡。室內公設則規劃「有樂書屋複合咖啡館」以及健身房、親子互動遊戲區、晴空野餐花園等多種豐富休閒公設，均以滿足親子家庭的實際需求為最大考量。接待中心在青雲路．明德路口。 洽詢電話：(02)8262-1919。