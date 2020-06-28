秉和好運 「佛心價格」限量100戶 挺青年幸福方案

A8生活圈新案「秉和好運」推出優惠挺青年方案，限量100戶的幸福方案，引起市場熱烈反應，網路預約名單超過1000筆，話題性十足，該案預計7月下旬正式公開。

新冠疫情讓許多產業蒙上陰影，許多台商留在台灣且發現台灣健保及就醫充沛、防疫滿分，而此次也讓不動產市場突然火熱，A7重劃區為大台北地區近年推案最多的推案重鎮，2019年總推案量逼近800億元。專家分析，該區之所以備受各方看好，主要因為房價在整個北區僅2字頭，是大台北購屋CP值最高的區域，房市買氣也在機場捷運通車帶動下直線攀升。

桃園市長鄭文燦表示，龜山區人口約16萬5,000人，工業產值約占全國產值的8%，是北台灣重要的科技工業重鎮。2020年重點發展A8龜山區域，市府挹注資金高達3300億元，持續發展龜山，推動包括交通、觀光、社福、運動休閒與文化等建設，打造龜山成為好生活、好工作、好就業、好創業的優質生活圈。

在觀光建設方面，鄭文燦指出，市府規劃路廊活化計畫，在社福建設方面，市府規劃增設新老人會館，並增設親子館，未來也將持續增加日照中心、長照據點、市民活動中心、幼兒園及公托中心等設施，提升市民生活品質。在運動休閒方面，鄭文燦指出，市府規劃於復興三路及文化二路口設置龜山國民運動中心。

「秉和好運」位於大崗國小、公園第一排，距離A8生活圈僅400公尺，步行約5分鐘可享受豐沛的繁榮城市，現場專案經理莊智捷表示，由於該案公開時機在疫情之後，房市修正期間，逐漸形成「租不如買」的趨勢。

莊智捷說，A7重劃區主要買點說穿了就是少見的2字頭房價，再加上A8生活圈近在3公里內，而秉和好運位於A8區域內、國小、公園、圖書館第一排，短短5分鐘可步行到復興一路繁榮的龜山華爾街，對照第一期的「品學區」開賣一周內完銷，今年下半年欲推的「好運品悅區」及「好運品馥區」，對照市場需求公開2-4房28-45坪的產品，用A7的價格但直接是A8的生活圈來反饋給消費者，此舉讓A8居民心動且著急參訪，秉和建設品牌商譽29年0負評以及回饋社會的「佛心價格」策略，應該會很快售光，有望比照第一期「協和品學」短時間完銷。

A8生活圈繁華熱鬧，食衣住行一應俱全。圖：業者提供

秉和好運總基地約3,888坪，在整個繁榮的A8區域屬最唯一，在未來預計超過10萬就業人口及園區等議題帶動下，周邊推案至少28-32萬，秉和好運推出正A8、只要A7價的限量方案，讓此案更顯珍貴。

專家分析，秉和好運第一期「品學區」近兩年成交約24.38萬，若二、三期價格差距不大，確實為非常值得購買的商品，熱銷的關鍵無非地段好、低單價、低總價，秉和好運可謂「蛋黃區賣蛋殼區的價格」，許多人拭目以待。洽詢電話：(03)318-1888。