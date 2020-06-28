溫德姆集團登陸林口 酒店型房產強吸投資客

看準投資型房產前景及林口區域紅利，溫德姆酒店集團（Wyndham Hotel Group）與深耕林口多年的青山興業，於6月24日（三）公開舉行簽約儀式，宣佈在A9站前精華地段，聯手打造酒店型房產「溫德姆」，主打低月付、高投報，未上市已吸引投資客熱烈關注。

美國聯準會近月連續降息，並一次性大幅調降四碼，市場預期下修借貸利率，連帶提升企業與個人貸款意願，對投資人而言，正是房市進場的絕佳時機。

進軍80多個國家，全球最大酒店事業體之一的溫德姆酒店集團（Wyndham Hotel Group），擁有20個酒店品牌，超過9000間酒店、80萬間客房與8000萬名會員，以其精準眼光與多元優質服務，廣泛獲得全球旅客的好評。

承繼爵怡溫德姆城市地標血統，「溫德姆」坐落A9最前線，吸納機捷熱區百萬客源，出門即正對環球購物中心、三井Outlet以及未來的東森總部、三立影視城、三井二期也僅步行5分鐘，為往來旅客提供最舒適便捷的服務。

有別於市面上名為酒店實為精緻民宿物業代管的酒店式公寓，走進「溫德姆」，彷若走進時光隧道，處處展現復古風格，雙棟80米英式維多利亞美學建築，展演懷舊70年代的古董車藝廊、夢露酒吧，必將開創主題飯店風潮。

「1972爵怡溫德姆」採英式維多利亞美學風格。圖：業者提供

「1972爵怡溫德姆」身為目前全台唯一長租15年的酒店型房產，月收租達20,000元起的穩定收益(詳情請洽銷售接待中心)，令有意進場的投資人直呼：「買店面，不如買一間溫德姆酒店」。接待會館：林口區文化三路一段、忠孝三路口。