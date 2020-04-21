台灣防疫不鬆懈 台商搶房不手軟 甲山林建案夯爆週銷5億奪冠

新冠狀病毒襲擊全球，各國祭出量化寬鬆政策救經濟，嗅覺敏銳台商，擔心台幣陷入競貶世界大戰，趕忙調降手中現金部位，轉進房產布局，加上疫情肆虐各國，台灣表現相對安全，引發海外企業主遷廠回台定居的風潮。甲山林建設適時推出健康別墅社區，以地段、景觀、規劃稀有性與高CP值廣獲買家青睞。

買房健康當道，人潮湧向天然好環境

防疫勝在超前佈署，房產贏在長線佈局。從民調顯示，有87％以上民眾，對政府防疫效能深具信心，再加上房地產本身具保值等特性，專家認為房地產仍是極佳的資金避險標的。甲山林機構董事長祝文宇表示，「天墅」與「美麗山林」，在肺炎疫情期間，不但沒有受到影響，反而受到更多客戶喜愛。位於台北東區的兩個自建案，採低建蔽率規劃，建築棟距寬闊，近擁山林景觀視野，空氣品質清新流通，加上社區統一崗哨管制，嚴密查核進出人員身分，確實做到防疫零破口。週來人破百組、熱銷5億的佳績，證實健康防疫好環境，直接對味注重養生的高階主管與企業主。

甲山林佈局台北東區，健康別墅社區詢問度高，天然環境廣受企業主青睞。圖/業者提供

捨華城、棄陽明，換近市區輕鬆住別墅

嚮往健康環境，同時希望擁有完善生活機能，許多客戶無法接受陽明山與華城的迢迢山路，紛紛將目光轉向，離台北市心更近、房價是新北第一圈七折價的「汐止」。 近期隨著南港房價飆出上百萬行情，隨著地段鍍金漣漪效應，在產品稀有性優勢下，現在逢低入手，絕對是買到賺到的必勝首選。甲山林副主委吳宗翰指出，疫情引發眾人省思生活環境的重要性，許多企業主在重整財富配置之餘，也將「永續居住需求」納入考量，換屋置產要「住得更健康養生」、「有管理更安全」，同時「保有交通地利之便」，成為評量下訂的主要關鍵。具有「環境防疫」效果、可以放心住一輩子的安全環境、由內而外輕鬆養成防疫力的住居，這也是甲山林健康別墅社區，在疫情考驗下，銷售持續亮麗的秘密。



