租不如買正是置產好時機 高雄美術館特區搶攻剛需盤

全球降息風，負利時代正式來臨，屋比房屋總監陳傑鳴表示，受武漢肺炎衝擊影響，台灣央行跟進各國降息，甚至要求公股行庫加碼減息，使得房貸利率創下歷史新低，青年安心成家專案前兩年利率甚至只要0.94%，還不到1%。而這樣的超低利率環境，近期讓不少想買房的民眾開始討論，是不是該買房了?對此，屋比房屋總監陳傑鳴表示，根據過去歷史經驗，只要利息低，財務槓桿高的房地產，就容易吸引投資與購屋者進場，房價也更容易上漲。從2000年以來低利率、政府作多來看，到去年Q4為止，信義房價指數(全國)還創下歷史新高即可發現，利率不斷下降，確實成為「房市最美好的投資時代」，只要利率夠低，房價不僅不容易大跌，上漲機會的確不小。

美術館特區一直是藝文教育的主要區塊，生活機能完善，擁有大片綠地、國際雙語學校、大師級的建築群等，成為高雄人心中的高品質住宅區。「美術白天鵝」在高雄豪宅群聚的美術館特區，跟剛需求走，推出2-3房超坪效使用產品，讓更多高雄市民輕鬆入住精華地段，優質學區，勢必是下半年高雄最值得投資的產品。

然「美術白天鵝」也刷清高雄房地產的3大紀錄：

第一首創 零負評建商白天鵝於此地第一次推案

白天鵝機構在北北基享譽盛名，知名作品如大直「豐匯」、八里「左岸之王」、內湖「森美」等，推出的豪宅個案如「信義君悅」、「柏悅府」等，由於建築品質高，創下許多銷售佳績，也讓白天鵝機構名氣響亮，而這些產品即便在中古屋市場裡，其保值性高，常交易價格高於市場平均行情。

第二首創 美術館特區第一次小坪數規劃案

都市中最精華地段房價總是寸土寸金，一般建設公司都會主推豪宅商品，而白天鵝機構「不斷自我超越、勇於挑戰創新」的企業理念，故以美術館特區2045坪精華土地，以蓋豪宅的規格，規劃2、3房產品，總戶數689戶，主力坪數為20-32坪，室內規劃的格局與坪效更屬市場難得一見的產品，未來將成為高雄指標個案。以剛需首購族產品來說，尤其是精華地段的保值性佳，而好的地段租金通常不便宜，此時房貸不一定會比租金來的貴，租不如買正是置產的時機。

優質的學區中山國小、七賢國中。圖/業者提供

第三首創 全棟直飲水設計，符合WHO國際標準

高雄人一直有水質的困擾，水是生活最重要一環，與健康息息相關，而高雄人提水買水等現況成為生活中繁瑣事務，而「美術白天鵝」全棟引進純淨用水，海悅國際現場專案楊晁昀表示：「美術白天鵝全棟使用3M品牌，戶戶用水過濾並轉化軟水，連洗澡用水也是，讓住戶全家享受軟水安全的生活，搭配3M廚下型的淨水設備，打開水龍頭就能生飲」；據了解，3M專攻淨水技術已逾75年，國際上從工業、醫療、餐飲、居家等不同型態的水質濾淨需求，皆是倚賴3M淨水百項專利的核心技術。並通過NSF(簡稱美國國家衛生基金會)國際檢測，以嚴格品管系統確保消費者手上濾心的濾淨效能。

全球疫情延燒，除了應有的社交距離外，空氣與水是健康的兩大元素，根據內政部不動產資訊平台數據顯示，全台目前預計未來5年內，屋齡達30年以上的住宅，占比超過6成，家中老舊水管所衍生的問題更多，近年來濾水器與空氣濾淨器成每家每戶必備物；楊晁昀進一步指出「美術白天鵝」現場與3M聯手打造水博物館，讓賞屋者都能親身體驗水質好壞差異，目前不少家長咨詢賞屋，為下一代健康、學區買好宅。