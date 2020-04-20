安縵集團御用JAYA與燈光團隊TFB 擘創高雄亞灣「定潮」 建築燈光如霞輝霓裳

為了打造一座前所未有的豪宅，國城建設「定潮」禮聘安縵集團御用的JAYA與「地表上最懂燈光的團隊」澳洲TFB（The Flaming Beacon），共同為「定潮」量身訂作充滿溫馨、情感、與文化的燈光計畫。

TFB與JAYA擁有絕佳的工作默契與美學素養，從加勒比海的Amanyara到印尼峇厘島Amanusa，都可以看到兩者之間細膩的互動牽引。再從Jaya Ibrahim所設計的新加坡Capella Resort、富春山居、安縵法雲、安縵頤和、上海璞麗等頂級酒店度假村，更可清楚了解，「定潮」是如何與台灣一般豪宅分庭抗禮，以文化高度，獨占鰲頭。而號稱「地表上最懂燈光的團隊」TFB，又為「定潮」創造了多少燈光的奇蹟呢？全世界唯一堅持以手稿設計的「澳洲The Flaming Beacor, TFB」，堅持的手感的溫度才能創造出柔和的空間感，用色彩編織未來燈光藍圖時，早已把科技的配套跟隨在後，TFB把對灣區最美印象—「夕陽灑在海灣上」的感動，注入在「定潮」燈光設計中，TFB想在天空創造一片海洋，順應SCDA立面運用的擴張網，進行光影演繹。

國城定潮夜景視野3D模擬圖。圖/業者提供

TFB給予「定潮」一個最美的時刻，與最棒的感受，那就是在太陽西沉於大海前後的 1.5 小時。此時，海平面的燈光，因為水氣、天光、雲彩、光線、倒影、海上川流交織的萬物剪影等等因素，隨時間遷移彼此之間的自然折射與互動，出現了一天之美最美的光譜。TFB要做的最偉大的一件事，就是捕捉這份稀有的高雄亞灣的光譜。「定潮」的美麗，屬於懂她的住戶!「定潮」的高度，則屬於高雄抬頭仰望的每一聲讚嘆!