櫻花倍容定溫熱水器控溫精準 不會忽冷忽熱舒適洗澡免等待

每逢春天氣候冷熱多變之際，冷氣團一波接一波，在網路上熱水器的討論聲量也隨之提高。其中，透過熱水器品牌的網路口碑比拚調查，瓦斯熱水器及電熱水器是網友最常討論的兩大類型，而台灣櫻花的電熱水器更獲得大多數網友的肯定與支持。

仔細研究電熱水器發現，儲熱式電熱水器的聲量較瞬熱式高，主要是因瞬熱式的瞬間加熱較為耗電，且加熱能力有上限，無法同時供應兩處用水，熱水量較差強人意，而儲熱式電熱水器透過桶內的加熱管對整桶水加熱後保溫儲存，具有出水溫度穩定、功耗較瞬熱式電熱水器低等優點，適合各式家庭使用。

有鑒於此，台灣櫻花（9911）2020年特推出儲熱式電熱水器－「倍容定溫熱水器」，該電熱水器擁有業界首創的CTV定溫控制，專注最高出水溫度48°Ｃ，能精確控溫防燙傷，且使用傳統型電熱水器淋浴時，當他處使用熱水會因供水水壓不穩，導致淋浴過程溫度下降約5度，CTV定溫控制技術能精確控溫，當他處用水時溫差變化僅2度範圍內，有效杜絕忽冷忽熱，洗浴舒適安心。

台灣櫻花表示，「倍容定溫熱水器」特採用櫻花獨家專利集熱網設計，利用聚熱升溫技術及熱浮力效應，使熱水加熱更快速、更有效率，可連續提供機身多倍熱水供水量，不用擔心熱水會用完，不只洗得安心，更洗得開心，且機身採用IPX4防水等級材質，更堅固耐用，搭配雙燈號指示，運作狀態一目瞭然，外型設計俐落美觀，有直掛式、橫掛式及直立式等，各種尺寸一應俱全，室內室外都好搭。