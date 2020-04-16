願「國泰」民安！ 傳真暖心行銷央北40億大案

2020 年初始的第一季，突如其來的新冠肺炎疫情黑天鵝給全球各行各業帶來沉重的一擊。房地產代銷圈的趨勢觀察者，傳真行銷董事長王明成發現，被「社交距離」綁住的民眾反而從線上到線下都開始更積極的提升「社群溫度」。「這種時候，不確定的是環境，能確定的是自己，我們代銷業不能只是找方法賣房子，更要懂得幫客戶創造價值」深諳銷售的核心取決在人心，王明成在新店央北重劃區掛起一面面看板，寫上「原來，人擠人才是國泰民安」、「加油！至少油比水便宜了」…用幽默健康的心態傳遞暖心的正能量，同時巧妙為 6 月即將登場、總銷 40 億的國泰建設央北三期新案「國泰豐碩」預熱。

國建設泰央北案第3期暖身廣告看板，在保持社交距離的防疫期間，悄悄串聯城市裡的社群溫度。圖/鄭啟明攝

央北重劃區，堪稱北台灣這兩年最火熱的重劃區，土地標售價格屢創新高。去年十二月三日，央北重劃區標售最後一批土地創下每坪 165.1 萬元新天價，宣告央北今年可望邁入全面 7 字頭時代。目前宏普、潤泰、長虹、大陸建設在央北地區的新案，都預計等疫情過後再拚強銷，估算央北年中的推案量可望達到 300 億高峰。王明成認為，今年的春天只是被延遲了，他另一面看板引用美國知名文學家馬克吐溫的金句：「所有的雨都會停」。

國建設泰央北案第3期暖身廣告看板，在新店和央北重劃區眾多拚促銷、祭優惠、眾生喧嘩的房地產廣告看板中，以一種歲月靜好、慰撫人心又不失幽默的雞湯文案，成功吸睛。圖/鄭啟明攝

在眾上市櫃建商瘋狂獵地推案的央北，傳真行銷去年接連完銷國泰建設前兩期基地、售出約 260 戶，包括一期「國泰豐格」基地 1,443 坪、總銷 45 億，二期「國泰豐和」基地 1,648 坪、總銷 23 億，「從完銷案量與戶數來看，央北的買盤確實對國泰品牌情有獨鍾。」王明成說，如果房地產業有什麼品牌能夠給民眾每天順時中準時收看疫情記者會的安心感，「這個品牌應該就是國泰。」因此他瞄準人心在疫情陰影壟罩下尋求「社群溫暖」的情感面需求，去營銷化、去地產化，擺脫現階段房市陷入搶客大戰的廣告思維，用有溫度的好感行銷喚起公共意識，告訴民眾「等等，一切都會好起來的」鼓舞抬頭看見看板的民眾，心懷希望、一起等待美好如期而至。

國泰建設 (2501) 今年規畫推出 6 大案，桃園小檜溪兩塊總銷各有 30 億的新案分別在上半年和下半年登場，南港也有總銷30億元的都更案，央北第 3 期的「國泰豐碩」則以 40 億案量成為今年國建的重頭戲，台中七期南側將推 35 億元新案，台南在平實營區也有35億元建案將面市。