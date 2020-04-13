世邦魏理仕獨家委託銷售桃園科技工業園區土地

世邦魏理仕（CBRE）接受業主獨家委託銷售位於桃園科技工業園區之土地，本案座落於桃園科技工業園區環南路，基地面寬100公尺，臨環南路路寬16公尺，緊臨台66線及台61線兩條快速道路交匯點，25分鐘內可達桃園國際機場，具高速及物流配貨等國際航運優勢。

桃園是全台主要工業科技大城，工業年產值達3兆元以上，為六都工業產值第一名的城市。根據世邦魏理仕研究顯示，去年(2019)全年工業土地買賣市場，北北桃三都交易約佔全台工業土地成交總額的82%，其中桃園更以32%的交易量獨占鰲頭，除因土地價格較高推升成交金額外，亦代表北部工業區的區位深受投資人青睞。近來伴隨美中貿易戰，擴大投資桃園的廠商愈來愈多，產業聚落多樣且完整。

另外，桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書，已通過環評將送環評大會確認，桃園航空城都市計畫進度邁進一大步，加上桃園亞洲矽谷計畫等發展願景，可望有效提升產業活動。

本案所屬的桃園科技工業園區，北為白玉區，南為塘尾區，緊鄰台灣北部最大的大潭發電廠。交通優勢為西部濱海快速公路(61線)及66線交匯點，配合縱向之二條高速公路及東西向十二條快速公路，構成台灣地區西部走廊之快速公路網。園區已有多家知名企業進駐，包括泰豐輪胎、Costco物流中心、嘉里大榮物流、永光化學等。近年台商回台購置工業用地需求旺盛，但受限市場供給有限，可謂一案難求！

本案地塊方整且適合電子資訊工業、精密機電工業、半導體工業、運輸倉儲物流、污染防治、醫療及生化科技產業等多種產業類型。相關土地資訊請造訪世邦魏理仕網站:http://listings.cbre.com.hk/Property-Search/Property-Listing.aspx?lst=sale&sid=741,746,779,782,743,742,780,783&sur=False&cat=-1&ten=any&sort=datedesc&frn=1&sear=True&pnum=TY%20Industrial%20Park&index=1，或洽CBRE資本市場部 詹副董0910-182-832/莊資深經理0932-200-511。