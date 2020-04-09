環狀線通車十四張重劃區夯 台商指名新店河岸豪邸

新冠肺炎疫情蔓延已嚴重影響全球金融及經濟，股市不斷下跌，而各國央行也紛紛降息，以調節這一波經濟的重創，在情勢在的恐慌下，搶黃金、搶物資，然而這時期最安全及保本的投資功具是什麼？國人最喜愛的「房地產」！

各國央行降息「錢」進房市 買比租來的划算

回顧2019年中美貿易戰白熱化，引發台商大舉回台，根據經濟部調查已達9000億，因此在工業地、商用地的漲幅後，同時帶動房市買氣，回台置產，然疫情過後是否會加速回台，再一次增加買房力道，是值得討論與留意的？業界認為經歷各項重大事件影響下，台灣市場穩定的避險特質受到青睞，台商選擇「錢」進房市，而香港高資產族群選擇向外買「第二家園」，都是未來買盤的指標，而台灣土地銀行董事長黃伯川也樂觀指出，疫情舒緩後，房市將回歸基本面，並呈現「U」型反轉、持續回溫。

台灣低利環境、房價逐步回穩，尤其近期國際局勢未明，不論自住或投資，選擇好的地段與品牌建商相對重要， 新店的央北重劃區，可說是近年房市推案熱區，屋比房屋總監陳傑鳴指出，「央北重劃區」屬於新北市「閃耀五星」開發計畫最後一星，具有新店不多見的大面積土地、河岸景觀與捷運規劃，近年相當受到市場矚目，土地標售價格也頻創新高，目前已有大陸、國泰、昇陽、長虹、宏普、江陵、合環..等十逾家建商插旗。陳傑鳴表示，「央北重劃區」全區為純住宅規劃、低密度開發，而且，因鄰近中央路、民權路、中正路商圈，對購屋者來說生活機能無虞，附近更有捷運環狀線的十四張站、裕隆城開發案、HTC總部、新店行政生活園區、進駐美河市商城等利多題材，房市潛力相當不錯。目前區域建案開價6~7字頭，價格在新店來來說屬於中高價位，目前在環狀線通車後，將有助於吸引買盤目光。

小碧潭站擁有全台唯一捷運共構店 IKEA，新店開幕，區域消費機能更佳完善。圖/業者提供

環狀線利多加持水岸 新店溪第一排景觀無價

環狀線正式通車，4大重劃區成為房市話題，其中以新店的環狀線十四張站有望為央北重劃區再添亮點。陳傑鳴表示，目前大坪林站3~5年的新古屋，均價為70萬元起跳，央北建案單價約在55~65萬元間。新店購屋需求一直有支撐，週邊除了行政生活園區、HTC總部、裕隆城開發計劃等，還有新店高中、陽光運動公園、IKEA等，打造辦公購物、休閒遊憩兼具之宜居空間，而舊有商圈沿線商家林立，生活機能完善。

鄰近十四張重劃區的「國礎富裔河」，外觀造型極具特色，強調戶戶有溫泉，所以受到此波返台台商青睞，據富裔實業發言人王美滿副總表示，「國礎富裔河」是台北最近的溫泉宅，開車到敦南商圈只要8分鐘，面對公園、河景更是難得的景觀宅，仿生設計外觀，夜晚流線型燈光照景，更成為都會市的主要地標；然而環狀線通車後，距離14張捷運站步行只要10分鐘，交通便利，更可謂是城市核心地帶的溫泉養生豪邸，僅剩高樓層尊榮戶數。

新店溪第一排景觀無價，距離14張捷運站步行只要10分鐘，交通便利。圖/業者提供

國際上都會地區水岸景觀因稀有性所以顯得特別的珍貴，如倫敦泰晤士河、巴塞隆納河等各大都會區水岸名宅都價值不斐，央北重劃標榜河岸景觀其地段稀有性，又是唯一的溫泉景觀住宅，加上現今環狀線通車，而以捷運大坪林站周邊中古屋平均單價60、70萬元，而十四張周邊中古屋單價也達到50、60萬元；相較之下「國礎富裔河」強調河岸景觀宅，又戶戶有溫泉，價格落在55-62萬左右，難怪成為這一波台商的指名宅。