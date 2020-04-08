世邦魏理仕公開標售 汐止亞太科技園區千坪工業土地

CBRE 世邦魏理仕宣布公開標售位於新北市汐止區保安段之乙種工業區土地，此次銷售土地面積約1,150～2,300坪，全案定於5月22日上午10時整正式開標。

汐止為大台北都會重要工業發展大城，具有強烈的商業與科技業並重之發展優勢，形成大汐科聚落。更與大內科、南港軟體園區等知識科技產業聚落延伸發展成為科技業軸帶。此外，新北市政府為推動大汐止經貿園區計畫，相關審議已於108年12期間經內政副都委會審議通過，預計未來汐止地區之產業發展將有更多優勢。

汐止主要工業區大多已開闢完成，此案為汐止僅有極具規模之開發基地，且區位屬交通便捷之精華地區，享有國道1、3、5號，更有汐五高架、環東快速道路。其優秀的地理位置與交通串聯網絡，更為國內知名汽車產業相中，將於園區內開發多功能汽車後勤儲備中心，將集結交車、保養、物管倉儲等多用途於一體，成為北台灣重點旗艦中心。除便捷的交通優勢外，此案距離汐止國泰綜合醫院僅需約10分鐘車程，更有大型集團將於園區內發展長照健康產業，以因應未來台灣高齡化需求。

此案擁有得天獨厚之交通地理區位，適做廠辦、物流倉儲、研發中心、長照產業等，詳情可至網站（www.cbre.com.tw/asia-tech-xizhi）查詢，或可洽詢CBRE資本市場部林經理：988-009716、簡副理：0928-119275。