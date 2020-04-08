全民抗疫”宅生活” 購屋條件最重視這兩項！

在這波新冠肺炎疫情中，民眾外出旅遊意願下降，不僅令「宅經濟」崛起，也在房市掀起一股「宅生活」潮流，消費者購屋更傾向選擇有完善機能、豐富公設的社區。全台推案王興富發建設，建案主打超強地段，完善公設規劃，正好滿足現階段民眾在家隔離，生活不乏味的LIFESTYLE。因此各地推案詢問度不減，吸引許多購屋準客戶上門。

機能好、環境好、交通好 這種好房最熱銷

全民瘋搶物資，「住家機能圈」這時顯得很重要！台中八期市中心首購宅「文心愛悦」，距離COSTCO散步僅5分鐘，讓妳避開塞車潮，囤糧超前親朋好友。加上近秀泰影城、南屯、向心南商圈，各式美食最能滿足青年首購族多變味蕾，回家追劇不無趣，甫推出就熱銷好評不斷，掀起一陣搶購潮，現在最後席次即早把握。

凌空泳池欣賞台南日夜景，在博悅過上度假生活。圖/興富發提供

防疫不無趣，多樣公設回家像度假！

面臨減少聚會，自主隔離等防疫習慣，「住家公設」提供你趣味生活！台南永平重劃區的巴洛克精雕豪宅「博悅」，尊榮的居住環境，享有五星飯店式物業管理，多元公設規劃，Lounge Bar、KTV、皇家宴客廳等，其中最夯設施「凌空泳池」，住戶能在泳池畔享受清晨日出、午後夕陽、夜晚星空、台南夜景，在這波疫情中，銷量大增吸引不少富豪、台商購買。為回饋已購客及新客，4月份前往現場賞屋，即可享用美味鐵板燒饗宴。

綠氧生活環境，在樹禾苑增強抵抗力。圖/興富發提供

防疫增強免疫力，從生活在公園開始！

防疫不僅要多洗手、更重要的是要強健身體，「住家綠地」提供你鮮氧生活！小坪數世界級生態宅「樹禾院」，坐落在中都濕地公園，共有12.6公頃綠地，住在這就像在紐約中央公園般，享有被高綠覆率包圍的環境，抗疫期間也能避開人潮前往慢跑、健身享受芬多精。現在推出清明連假，4/4號前往賞屋，即享有高級日式燒烤、VR-莫內花園、美食餐會&LIVE BAND，多重活動體驗。

防疫淨化空氣 賞屋抽家電大禮

受到疫情影響，民眾出門賞屋意願降低，為刺激買氣，興富發線上賞屋平台，加碼推出限時活動，只要完成加入會員、預約賞屋，並前往個案完成賞屋，3大步驟即可參加抽Dyson三合一涼暖空氣清淨機活動。