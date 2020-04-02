A7科技園區4好處 富宇上城3優點

房要認真比較，越多優勢的區段、越多優勢的產品，未來增值潛力就會越好。以機場捷運A7重劃區為例，機場捷運已通車的利多已經成為區域內所有建案銷售「共享」題材，A7重劃區透過機場捷運一站進入新北市的「價格斷層」價差優勢，也是區域內每個建案都會拿來強調的重點。

A7重劃區內「科技園區」跟進內湖科學園區

但是，如果單單是引用「機捷通車、價格斷層」這兩個共同擁有的利多題材來賣房，那購屋者就要張大眼睛看看有沒有其他更吸引人的利多優勢。房產達人表示，A7重劃區擁有「A7科技園區」規劃，與一般重劃區只有「商業區、住宅區」不同，科技園區的設立代表這個區域內，未來會有大量高端工作人員進駐，「人來了！區域內商業機能就提升了，區域內的住宅需求就會增加。」內湖科學園區、南港經貿園區、新竹科學園區，都是這樣發展起來的。

科技園區建案有「千金買屋、萬金買鄰」效應

A7重劃區內的科技園區必須是低汙染、高效能的產業才能進駐，以發展桃園的內湖科學園區為目標，由順達科技、致茂電子及禾揚國際(禾聯)3家民間電子業者，及中華郵政進駐，設置企業總部、研發中心、飯店、賣場等，將帶來超過8000個就業機會。達人表示；「A7科技園區帶來高端科技人才，高素質族群會提升區域生活品質，若就近置產，也會帶動鄰近建築居住品質的提升。產生『千金買屋、萬金買鄰』的效應。」達人表示：「越接近科學園區建案，就越容易產生上述的居住效果。」

A7科技園區對於鄰近地段增值會有穩定幫助

A7科技園區是桃園市長鄭文燦「亞洲．矽谷計劃」發展物聯網產業的重要實驗場域，也將此處作為推動產官學合作方案的基地，未來隨著更多廠商進駐，將成為台灣產業的新亮點與火車頭。這些計畫的推動將讓A7重劃區蛻變為全台灣的生技、綠能、人工智慧等高科技、創新研發、國際物流配銷產業，以及外國駐台經貿科技商務中心等核心地帶，公共建設的大力投入，以及地方政府表態的支持，對於鄰近地段增值會有穩定幫助。

A7科技園區是桃園市長鄭文燦「亞洲．矽谷計劃」發展物聯網產業的重要實驗場域。圖/桃園市政府提供

A7重劃區規劃科技園區對於房地產4大好處

整體來說，A7重劃區規劃科技園區對於房地產有4大好處：(1)高端產業人口匯聚，對於「近距離」住宅需求高，(2)科技園區高端產業進駐，帶動區域商業機能發展，(3)科技園區必須是低汙染、高效能的產業才能進駐，(4)設置企業總部、研發中心、飯店賣場，機能提升。「富宇上城」位於桃園市龜山區樂捷段56地號，文禾路上，A7科技園區正核心，擁有未來園區內科技族群最適宜近距離置產的優勢，對於投資者而言，現在置產，不愁將來園區內科技族群的租賃需求。而自住置產，也會因為科技園區的發展，產生與內湖、新竹科學園區相同模式，帶動未來地段與房產增值。

「富宇上城」具備「A7科技園區正核心」的優勢

「富宇上城」擁有「機捷通車、價格斷層」的區域共通優勢，還具備「A7科技園區正核心」的獨特優勢，而在產品力上，4046坪大基地規劃，在氣勢上超越區域內其他建案，開闊棟距創造絕佳視野與居住私密性，並創造出獨享大面積中庭花園，地上24層、地下4層的地標級建築，更是區域建築天際線的指標，格局坪數規劃2房24坪、3房31~39坪、4房45坪、2+1房28坪、3+1房41坪。

豪宅級建築團隊，讓「富宇上城」初始就是頂級

豪宅級的建築團隊，包括吳六合建築師事務所負責建築設計，元亨利貞建築師事務所陳瓊玲負責公設規劃，結構設計則聘請長新工程顧問張成鉅主導，呂宗修建築師事務所規劃景觀設計，燈光大師羅伊真照明設計事務所負責全部建築燈光設計。這群豪宅大師團隊精心設計，讓「富宇上城」評為「銀級綠建築」，享受最佳的通風、採光、保水與綠化，達成舒適與節能兼具的居家體驗！

全齡公設，回家是饗宴，親友參訪是尊榮

在社區公共設施規劃則採取「全齡化」設計，接待大廳、中庭花園、交誼廳、閱覽室、視聽室、健身房、兒童遊戲區、瑜伽教室、信箱區、Lounge Bar、咖啡廳、SPORTLOUNG…，讓回家就是一種新型態的居家生活饗宴，讓客人來訪參觀時，完善的公設規劃又是一種居家尊榮的展現。

「富宇上城」產品3優勢，值得鑑賞

「富宇上城」位於A7科技園區正核心，具備(1)房市買氣接手更旺、(2)豪宅團隊設計「銀級綠建築」、(3)豐富公設全齡化住宅等3大優勢。讓這棟建築成為A7重劃區內具備很多優勢建築個案，值得鑑賞。