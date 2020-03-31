億萬房產集團資助「千頂假髮助癌友」愛心公益計畫

繼加碼新北市三峽區介壽國小獎助學金之後，億萬房產集團馬不停蹄做公益，3月28日再度前往財團法人癌症希望基金會捐贈新台幣15萬元，全力支持「千頂假髮助癌友」愛心公益計畫。

財團法人癌症希望基金會副執行長戚繼玲表示，為了幫助癌友重建自信，癌症希望基金會發起「希望從頭開始」，千頂假髮助癌友募集計畫，非常感謝億萬房產集團為基金會注入假髮製作經費，基金會目前還有2000多公斤的頭髮，亟需社會大眾給予支持，讓基金會募集到的頭髮能夠製作成假髮，為癌症朋友提供更好的生活品質。

戚繼玲說，癌症希望基金會長期提供假髮讓癌友租借，但國人罹癌症人數增加，租借假髮需求也增加，希望今年能募得千頂假髮。癌友假髮製作需健康髮束及製作經費，一頂假髮需要五到八束頭髮，每束頭髮需卅公分以上、且未曾染燙，每頂假髮製作經費約三千元。

億萬房產集團總經理呂原富強調，取之於社會、回饋於於社會，億萬房產集團不僅要幫助1萬名會員朋友買房致富，集團同仁每個月更提撥業績佣收1％作為公益基金，並逐月檢視監督慈善專款專戶的用途及餘款，隨著集團會員人數、銷售業績的不斷成長，公益基金也逐年增加，將可以幫助到更多的弱勢族群。

億萬房產集團擁有超過250位專業團隊，每月定期舉辦多元投資分享會，課程專業且豐富多元，詳情可搜尋億萬房產集團，洽詢電話：(03)356-0608。