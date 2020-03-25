台南九份子水岸首排地王！泰嘉凌空27制震帝標公開登場

泰嘉九份子築城系列NO.5 「水律川」，正式公開，磅礴登場！位於嘉南大圳與鹽水溪間，101公頃最偉大兩河流域，九份子低碳綠建築示範區無與倫比，全台大師擘劃府城最美天際線，繼一期「水舞川」、二期「水雲川」及三期「水岸青」狂賣熱銷後，五期以1775餘坪基地、九份子最佳地段磅礴登場，搶先入主水岸第一排最嘉位置，卡位台南永續未來非您莫屬。

全台大師攜手聯擘，地王帝標非此莫屬

凌空27層的 「水律川」，左臨九份子水岸首排最迷人的一段河岸曲線，右接府城唯一萬坪鑽石級國中小校園書香領域興建中，泰嘉開發攜手府城建築大師王東奎、台中地景大師許富居、空間設計大師吳靜宜、港都燈光美學大師李其霖等全台設計大師，打造27層擎天帝標，日系制震2~4房，正玉帶環腰，座北朝南向，史上最大排場，即刻搶進九份子地王之王！.

「水律川」位於南台灣最偉大101公頃低碳綠建築示範區。圖/業者提供

近20項樂活公設，精品建材享受人生

1775坪基地天地大美，除臨河退縮20米，還有波光粼粼美麗泳池的景觀中庭，與自然和諧共生，交誼廳、閱覽室、廚藝教室、健身房、KTV室等近20項享樂公共設施，風、光、水、綠，佐以人文情感，回家更有日本住友頂級制震系統、德國百年BWT淨水生飲設備、德國V&B和日本INAX精品衛浴、dormakaba德國精品電子鎖等多項頂級建材，寵愛生活不遺餘力，世界級的嘉前所未有。

空間與自然和諧共生，在家就能擁抱風光水綠。圖/業者提供

最嘉品牌值得信賴，深耕在地永久守護

泰嘉開發作品連續3年得到園冶獎與金石首獎肯定，更榮獲最高等級白金石首獎，加上9年11案23獎的榮耀連勝，品質有目共睹。在台南有在地服務據點，售服維修0距離，超高效率使命必達，搭配專業工務團隊、貼心社區不定期健檢、直屬董事長室科技售服APP，5年防水保固，3年地壁磚門窗保固，用心服務不間斷，安心守護一輩子，敬邀您入主九份子一同參與，見證這難能可貴的一刻。

「水律川」1775坪超闊基地，絕美風景一覽無遺。圖/業者提供

「水律川」基本資料

基地位置：臺南市安南區樂活一街

基地面積：1775.89坪

接待會館：台南市安南區九份子大道、生態街口

規劃樓層：地上27樓、地下4樓

規劃戶數：373戶

規劃坪數：27-70坪

當層樓高：3.2米

公設比：約34%

投資興建：泰嘉開發.北基國際開發實業股份有限公司

建築規劃：王東奎建築師事務所

景觀規劃：上境設計

公設規劃：藏盛設計

燈光設計：日光設計

行銷企劃：統發廣告事業股份有限公司

官網：http://www.taijia.com.tw/h7.html

FB：泰嘉開發