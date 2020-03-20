集賢賦玉3月20日提前開工 完銷倒數

新冠肺炎蔓延，許多建案來客都受影響。位於三重重陽重劃區的「集賢賦玉」地段、交通、生活機能強，並以「健康輕豪宅」為核心價值，消費者信心倍增，一路以黑馬之姿，熱銷長紅。因個案已接近完銷決定提前於3月20日舉辦開工典禮，讓準住戶早日進駐理想好宅。

凱越建設規劃之初即提出：把握地利環境優勢，致力建材品質，做好「陽光、空氣、水」三大方向，全面健康概念，達成「首購大晉級，換購最給力，健康第一名」目標，果然推出後大受青睞。

「集賢賦玉」在建材上引用五大先進科技配備，完整擘劃，全面照護社區、家戶健康。這其中尤以VAF住宅淨流系統，最受客戶信賴。

VAF創新智慧正壓氣流系統，有效過濾戶外PM2.5，室內通風潔淨，呼吸乾淨好氧。歐盟及美國NASA的排水與健康標準，配備Studor正壓調節器、PAPA通氣正負壓系統，發揮保護水封、高效杜絕病菌的功能，長庚活化水的淨水品質，Low-E低輻射玻璃的優點。全面優化的陽光空氣水，讓集賢賦玉的住戶強化身心免疫系統，無後顧之憂。

「集賢賦玉」坐擁完整學區和高綠覆率，星巴克和家樂福商圈就在身邊。進駐優質核心路段，重陽重劃區第一黃金大道，北環線捷運雙站規劃，掌握優質聚落的增值潛力。萬坪綠地圍繞河岸公園、環保公園等八座公園，漫步無垠綠地，寬敞、休憩、雅致的居住品質。

本建案由凱越建設精心規畫，打造過文華東方酒店，以及信義、敦南諸多名建築、名宅的資深品牌「達欣工程」，精工鑄就，強強聯手，品質保證。好格局，戶戶邊間，25坪、35坪產品，2-3房，三重稀有的平面車位停泊愛車，正適合品味卓越的首購族和典藏者。

雙星店面40坪、48坪絕版釋出，2-3房最後席次，完銷倒數！「集賢賦玉」開工典禮，歡迎蒞臨指導，同享喜悅。

地址：三重區集賢路122號

預約專線：（02）2280-8888