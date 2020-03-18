富隱於世！八德層峰買家追求高隱密性層峰豪宅 三本皇琚

深耕桃園20多年「三本建設機構」，今年第一季破天荒在八德大湳推出全棟珍稀27戶的均質百坪公園豪宅「三本皇琚」，回應在地企業主追求高隱私性、純粹性的購屋需求。三本建設指出「公園綠地的寧靜，是城市最珍貴的財富。在開發成熟的大湳東勇重劃區內，未來很難再找到公園首席560坪的基地，所以要將足以代表八德豪宅工藝巔峰之作的三本皇琚，獻給對八德有土地感情、一直在尋找終極換屋產品的當地企業頭家。」

在桃園八德，首購適合八德擴大重劃區、城市新貴喜歡廣豐重劃區、隱形富人偏愛東勇重劃區的公園宅。「三本皇琚」位於八德蛋黃區大湳的東勇重劃區，環境擁有「小天母」的氣質，是八德傳統的透天別墅富人聚落。區域房市隨著家族第二代成年自組小家庭的比例上升，加上對物業管理和宴會廳等公設服務需求的提升，中大坪數大樓逐漸蔚為主流。

坐落君臨公園第一排的「三本皇琚」基地位於圖中金黃色圍籬處，連同君臨兒童公園、忠勇公園， 方圓150公尺便有三座公園綠帶。圖/業者提供

桃園知名品牌「三本建設機構」，不僅擁有自家甲級營造公司，近年不斷追求建材工法創新、廣邀國際建築團隊合作，推出改變桃園城市面貌的優質好宅。觀察到台北信義計劃區豪宅和紐約、倫敦、東京城心蛋黃區豪宅趨勢，高端富人追求的不是好幾千坪的大基地、多戶數開發案，而是獨佔公園景觀、絕版基地、戶型均質、戶數精量、出入單純以保有高私密性，且擁有建築工藝與美學加持的低調豪宅，這次推出「三本皇琚」，三本建設從符合國際潮流的規劃，到不惜成本重金營造，都為個案掛上最強而有力的保證。

個案外觀聘請金以容建築事務所操刀，將城市氣質、自然環境與建築、景觀透過 大面窗與室內空間進行完美的結合。3-14樓為標準層，一層雙併兩戶，單戶100坪，合併戶200坪。15-17樓一層一戶140坪。主力100坪規劃基本3間套房，主臥含浴缸4件式衛浴，其他房間3件式衛浴。未來採半毛胚交屋，每戶送大金空調室外機與全熱交換器。公設1樓LOBBY與交誼廳，2樓規劃百坪設有20人大桌宴會廳、社交KTV外燴廚房及專屬廚房專用梯、社交KTV等多元精品公設。

「三本皇琚」 周邊有廣豐新天地與多個賣場商圈，生活機能成熟。圖/業者提供

「三本皇琚」周邊生活機能成熟，商場有廣豐新天地、大潤發、家樂福、HOLA等，商圈則有大湳商圈、廣豐商圈等，到桃園區市中心、大湳交流道上國道2號和到機場超便捷，機能充沛無虞。且綠地多，包含君臨、忠勇等公園，過去十年多來建案多圍繞綠地興建，未來很難再找到公園第一排的基地做開發，絕版的基地條件，更添「三本皇琚」的收藏價值。

接待中心：桃園市八德區忠勇六街65號

預約賞屋：（03）366-6000

三本皇琚官方網頁：http://onekingdom.tw/