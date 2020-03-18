富隱於世！八德層峰買家追求高隱密性層峰豪宅 三本皇琚

桃園在地建商龍頭三本建設機構推出八德房市懸缺已久的百坪戶型預售案「三本皇琚」，在八德君臨兒童公園對面打造灰色清水模的接待中心，低調隱密，招待層峰客群。圖/業者提供
桃園在地建商龍頭三本建設機構推出八德房市懸缺已久的百坪戶型預售案「三本皇琚」，在八德君臨兒童公園對面打造灰色清水模的接待中心，低調隱密，招待層峰客群。圖/業者提供

深耕桃園20多年「三本建設機構」，今年第一季破天荒在八德大湳推出全棟珍稀27戶的均質百坪公園豪宅「三本皇琚」，回應在地企業主追求高隱私性、純粹性的購屋需求。三本建設指出「公園綠地的寧靜，是城市最珍貴的財富。在開發成熟的大湳東勇重劃區內，未來很難找到公園首席560坪的基地，所以要將足以代表八德豪宅工藝巔峰之作的三本皇琚，獻給對八德有土地感情、一直在尋找終極換屋產品的當地企業頭家。」

在桃園八德，首購適合八德擴大重劃區、城市新貴喜歡廣豐重劃區、隱形富人偏愛東勇重劃區的公園宅。「三本皇琚」位於八德蛋黃區大湳的東勇重劃區，環境擁有「小天母」的氣質，是八德傳統的透天別墅富人聚落。區域房市隨著家族第二代成年自組小家庭的比例上升，加上對物業管理和宴會廳等公設服務需求的提升，中大坪數大樓逐漸蔚為主流。

坐落君臨公園第一排的「三本皇琚」基地位於圖中金黃色圍籬處，連同君臨兒童公園、忠勇公園， 方圓150公尺便有三座公園綠帶。圖/業者提供

桃園知名品牌「三本建設機構」，不僅擁有自家甲級營造公司，近年不斷追求建材工法創新、廣邀國際建築團隊合作，推出改變桃園城市面貌的優質好宅。觀察到台北信義計區豪宅和紐約、倫敦、東京城心蛋黃區豪宅趨勢，高端富人追求的不是好幾千坪的大基地、多戶數開發案，而是獨佔公園景觀、絕版基地、戶型均質、戶數精量、出入單純以保有高私密性，且擁有建築工藝與美學加持的低調豪宅，這次推出「三本皇琚」，三本建設從符合國際潮流的規劃，到不惜成本重金營造，都為個案掛上最強而有力的保證。

個案外觀聘請金以容建築事務所操刀，將城市氣質、自然環境與建築、景觀透過 大面窗與室內空間進行完美的結合。3-14樓為標準層，一層雙併兩戶，單戶100坪，合併戶200坪。15-17樓一層一戶140坪。主力100坪規劃基本3間套房，主臥含浴缸4件式衛浴，其他房間3件式衛浴。未來採半毛胚交屋，每戶送大金空調室外機與全熱交換器。公設1樓LOBBY與交誼廳，2樓規劃百坪設有20人大桌宴會廳、社交KTV外燴廚房及專屬廚房專用梯、社交KTV等多元精品公設。

「三本皇琚」 周邊有廣豐新天地與多個賣場商圈，生活機能成熟。圖/業者提供

「三本皇琚」周邊生活機能成熟，商場有廣豐新天地、大潤發、家樂福、HOLA等，商圈則有大湳商圈、廣豐商圈等，到桃園區市中心、大湳交流道上國道2號和到機超便捷，機能充沛無虞。且綠地多，包含君臨、忠勇等公園，過去十年多來建案多圍繞綠地興建，未來很難再找到公園第一排的基地做開發，絕版的基地條件，更添「三本皇琚」的收藏價值。

接待中心：桃園市八德區忠勇六街65號

預約賞屋：（03）366-6000

三本皇琚官方網頁：http://onekingdom.tw/

八德企業主久等了！「三本皇琚」以百坪大戶氣魄，改寫區域豪宅新篇章，圖違建案3D示意圖。圖/業者提供
文 鄭啟明

工商時報

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