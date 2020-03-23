桃園市心絕版重劃區 遠雄開紅盤熱銷7成

去年甫開發完成的桃園小檜溪重劃區，挾區位優勢，素地交易熱絡，「小而美又機能成熟」的特性是最大賣點，已經吸引遠雄、寶佳、麗寶、國泰、東騰、亞昕等建商布局，2020年全年推案上看400億元，以造鎮打響全國品牌知名度的遠雄，推出主攻首購的新案「遠雄青溪」，今年3月中正式公開，寫下熱賣7成佳績。

遠雄房地產行銷協理蔡紫祺表示，桃園首購族面臨「市區中心屋齡老舊，街道環境擁擠」、「怕買到坪數縮水的投資型產品，更怕多花錢買格局差虛坪多的房子」等2大購屋煩惱，遠雄建設在市中心最新重劃區、開闊街廓環境、高CP值和完美格局等4項優勢，在小檜溪打造「遠雄青溪」，室內創造樓高3米3舒適尺度，在精緻均質、單純少戶的135戶中，精準規劃30坪2房、35坪2+1房、40坪正3房、45坪3+1房高坪效、房間全面採光的首購理想格局，開價每坪32-34萬，合車位總價帶在1,100-1,600萬間。

小檜溪重劃區最夯熱銷預售案「遠雄青溪」買氣旺盛，基地方整，公設完善，格局適中，深受桃園市中心在地首購族群青睞，圖為接待中心現場模型。圖/遠雄提供

擁有三峽、林口、中和、台中豐富造鎮經驗的遠雄，蔡紫祺強調，「遠雄品牌背後是上萬戶購屋需求與售後服務的大數據，包含選地、座向、坪數、格局、總價、公設、建材…能深度了解消費者需求，精準規劃更好的產品。」

「遠雄青溪」 兒童遊戲室3D模擬示意圖。圖/遠雄提供

「遠雄青溪」 公設大廳3D模擬示意圖。圖/遠雄提供

桃園在地仲介指出，扣除已屬桃園區外圍蛋殼區的經國特區，真正位處桃園區市中心蛋黃區的只有藝文特區、中路特區、小檜溪這3區。其中，藝文特區已經開發飽和，中路特區有腹地大、開發期程長、側重住宅區，導致商業機能較不完善隱憂。小檜溪重劃區開發面積近40公頃，公園用地就達4.69公頃，區內有5座親水公園，加上建築退縮，綠地、水岸開闊舒適，距中正商圈僅需1分鐘車程、大業大有商圈車程約3分鐘、桃園藝文特區和站前商圈車程約10分鐘，搭上舊有商圈的便利，學區也相當完整，「小而美又機能成熟」的特性，買氣獨領桃園風騷。

目前小檜溪重劃區預售新案房價3字頭起跳，下半年具建商品牌力、且基地條件佳的個案，有望出現4字頭開價，行情逐步看漲。

【遠雄青溪】基本資料

樓層：14F/B4

坪數：30-45坪

房型：2-4房

基地位置：桃園市桃園區民光東路

接待中心：桃園市桃園區中正路1280號

洽詢專線：03-325-1766

官網資訊：https://reurl.cc/GVVqAy