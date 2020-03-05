軌道經濟學 高鐵竹北站惠宇插旗

台灣高鐵通車後，土地也會越來越珍稀，一日生活圈的概念，帶來更多的移居人口，今日高鐵已在南北交通、商業活動上扮演相當重要的角色，因高鐵所能帶動人流、金流及物流的轉變，除創造就業與龐大商業利益之外，同樣能夠提高國際城市的競爭力，創造了另一個軌道經濟學，延著高鐵發展而產生的經濟價值，帶動地方發展。

新竹縣市房市，因為竹科族群的需求不減，一直相當熱絡。近10年竹科蓬勃發展，穩定的就業機會也帶動購屋需求增溫，加上受惠於竹科所帶動的大量外來人口的新移民，新竹市的人口相較過去十年增加約4萬人，而竹北市則增加約5.5萬人，新竹縣長楊文科多次在媒體前強調，從五星影城到AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區、科學園區三期計畫等建設竹北的三支箭，直指未來；另外竹北除了科技業之外，生技業也是近年台灣產業表現最好的，而生醫園區計劃更是經濟成長的第二顆成長引擎。沿著竹科生活圈發展，本來就有剛性自用買盤來支撐，又在多項建設與經濟發展下，是否成為未來竹北的新動能，值得關注。

新竹是科技公司的重鎮，而高鐵重要的來往樞紐。圖/鄭啟明攝

上市房仲信義房屋去年統計近10年北部地區電梯大樓的房價變化，結果新竹地區10年來房價漲幅約6成，雖然漲幅不若北北桃顯著，不過卻是北台灣房價最抗跌的區域，和2014年房市高點相比，新竹地區大樓平均房價幾乎未見回檔修正，竹科經濟撐起新竹房市一片天。

交通一直是帶動週邊發展的一個指標，因建設而帶動產業及商場，主要的關鍵是提供人們的便利。高鐵開通後，延線各站因其地段優勢，地價、房價紛紛起漲，更帶動週邊休閒、商城等生活機能的完善；商務人士依賴高鐵出差一日往返，早期台北市房價過高，也造成一堆年輕人工作在台北，住在青埔，這些都是因高鐵延伸出一種新的生活模式，即是雙城概念。新竹一直是高科技發展重鎮，加上南台灣設廠等，許多高階人員為工作便利性，在新竹站週邊選房購屋，也有很多年輕人因工作須求，不願住市中心而移至高鐵週邊，從108年5大高鐵站週邊房屋交易量來看，桃園、新竹囊括第一、二名，所以每當高鐵新案推出，都會造成其搶購風潮，未來會有更多的人都加入「雙城」移動的行列，住在一個城市，工作在另一個城市，高鐵週邊概念宅，想必未來更夯。

另外，再從2019年高鐵局各站標售結果來看，桃園、新竹、台中、台南共27筆土地、合計5.8萬坪、總底價168億元，此次標售除了台中高鐵土地均流標外，包括桃園青埔、新竹六家及台南竹歸仁土地都相當熱絡。建商帶頭衝帶旺土地市場，此次標售吸引大型建商搶標，企業購地意願轉強，新竹、台南站商業區土地大型投資者搶插旗，今年土地交易持續升溫。

新竹高鐵站旁，惠宇建設即將推案，成為最近高鐵的個案。圖/本報資料照片

高鐵新竹站週邊土地履創高價，土地越來越稀有，而取得土地之成本也創每坪高價，其中離竹北站最近的世興段24、25、26地號，由台中知名建商惠宇營建機構（惠理建設）以25.06億元得標換算每坪約85萬元，溢價率13％。精耕大臺中45年的惠宇品牌，其建築作品不僅口碑保證，更多次連莊「臺中市都市空間設計大獎」的殊榮肯定，惠宇建設一直是台中知名建商，其所推出建案常一日內完銷，也有一群忠實的粉絲，住過惠宇的房子的住戶，常都回不去了，其規劃與特色，履獲佳績，以品牌強度加上地理優勢，此案未來上看40萬/坪。