京城鳳翔 1字頭買鳳山雙捷站公園首席景觀宅

有「南霸天」之稱的高雄在地建商京城建設集團，深耕高雄近40年，跨足建設、營造、飯店，選地目光多鎖定市區超級精華的蛋黃地段，包括農十六、漢神巨蛋、高美館等地均有中大坪數指標案熱銷中，更蓋出全台唯一超長50米空中梵谷泳池「京城美術皇居」、漢神巨蛋首排EPS制震豪邸「鉅誕」、和跨國企業主指名入住的高雄鋼骨豪宅「京城King Park」等話題建築。

值得注意的是，今年京城看好衛武營國家藝術文化中心、大東藝術中心等多項建設光環加持的鳳山，首度在鳳山區鳳翔段1,085坪基地上推出地上12樓、地下2樓，規畫24坪2房與32-34坪3房的首購宅預售大案「京城鳳翔」。

「京城鳳翔」所在的鳳山鳳翔重劃區，正好接壤今年2月24日動工的高雄史上最大重劃區：總面積48.78公頃的大寮81期重劃區。未來與鳳翔重劃區，將形成「綠塊─綠廊─綠網」的高雄新森活區塊。

購地成本連年飆高 京城鳳翔1字頭首購住鳳山

負責「京城鳳翔」。銷售的上揚國際副總林毅指出，人口達36萬人的鳳山區近年新屋供給量減少，缺貨效應帶動預售買氣，是高雄的首購熱區。特別是鳳翔段已有三四年未有新案登場，「京城鳳翔」在全面2字頭的鳳山訴求「鳳山新東區、捷運橘線大寮站與鳳山國中站雙捷運中心、7,000多坪天天公園綠海景觀視野第一排、1字頭房價」，加上京城建設品牌，讓「京城鳳翔」還在潛銷階段就已成為區域房市搶手貨。

林毅指出，上揚國際集團也在鳳翔購地，5年來該區土地價格每坪從18萬上漲至每坪31.5萬，漲幅高達75%。土地成本的麵粉價不斷上漲，未來推案的麵包價自然反映成本，整個大鳳山房價以每年1成至1成5的漲幅在成長，按購地成本飆升的程度，「京城鳳翔」卻祭出1字頭的首購宅，回饋給高雄的鄉親，甚至祭出早鳥優惠，「購屋族要把握京城鳳翔1字頭買鳳山的最後機會！」

天天公園7千坪綠意第一排 超越首購宅規格

預售新案「京城鳳翔」就位於鳳翔特區最珍貴的7千餘坪天天公園綠海視野第一排，開窗就是公園和學校預定地。由於區內都是透天別墅的低密度開發，也造就「京城鳳翔」有著完美無瑕的永久棟距。

2-3房擁有雙衛浴格局，德國V&B面盆、西班牙ROCA皇家衛浴免治馬桶、日本頂級INAX衛浴組、Panasonic的冷暖風機、大雅廚具、林內抽油煙機、瓦斯爐、洗烘碗機等，3房更有雙面採光設計，超越同級首購宅規格，全棟安裝隔音地墊，每戶再贈送「HEPA全熱交換器」無須開窗，能將室內的廢氣與戶外新鮮空氣做交換，並且過濾室外的髒空氣，搭上防疫宅風潮。

鳳翔特區擁抱高捷橘線雙捷生活圈

高雄鳳翔特區位於鳳山區與大寮區交界，總面積將近35公頃的自辦重劃區，東南與西北兩側，步行5分鐘就能到高雄捷運橘線的大寮與鳳山國中兩個捷運站生活商圈，距鳳山市中心也僅5分鐘車程。

個案步行到捷運站點的優勢外，經由生活圈北側的中山東路，就能沿著高雄捷運橘線一路進入高雄市中心，距離中山高速公路九如交流道，也僅約十分鐘車程。此外，透過省道台一線（建國路），也能串聯鳳山建國商圈、光遠商圈、大寮中庄商圈等地。

接待中心： 830高雄市鳳山區鳳捷路和環河街交叉口

禮賓專線：07-7027-555

官網：https://bit.ly/2Tn93g4