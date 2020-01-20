新莊副都心 商辦置產 聚焦「中央大道+東西雙軸」

城市重要軸線是經濟發展軌跡，選對軸線進行投資，就是跟著經濟發展成長；每個大城市、小區域都有A級地段，觀察國際都市A級地段會有一條主要幹道，從這主要幹道兩側可發展出許多A級、B級產品，因此，就商用不動產投資而言，找到城市主要幹道，再篩選標的進行投資，就是獲利鐵定律，這條主要幹道就是「城市中軸線」。

巴黎、紐約「城市中軸線」引領商機

巴黎、紐約就是利用城市中軸線引導城市發展的成功典範。巴黎沿著羅浮宮→香榭麗舍大道→協和廣場→凱旋門展現的城市中軸線，往往是觀光遊客必經之道。紐約第五大道(Fifth Ave)不僅是交通重要幹道，更是世界時尚文化中軸線，路段旁的商用不動產房價/租金都是區域指標。

選對城市中軸線，商用不動產必增值

這些國際城市中軸線形塑商業林立的區域，也成為頂級商辦指標區。所以，房地產投資想要獲利，首要必須沿著城市中軸線找尋產品，因為這是城市A級地段，看看巴黎、紐約的例子，想想台北「東、西門戶計畫」將台北火車站及南港經貿園區打造出帶動經濟發展的雙核心，連結就是忠孝東路這條城市中軸線，根據市場調查，兩旁商用不動產持續增值，20年漲幅高達7倍之多，印證「選對城市中軸線，就是挑對商用不動產增值的最佳手段。」

新莊副都心，城市中軸線「中央路大道」

把這樣的成功模式放在新北市新莊副都心，同樣可以看到房地產成功密碼。新莊副都心屬於新北市A級區域，區域內城市中軸線就是路幅最寬的30米中央路，重要的A級商辦都匯聚在這條路上，包括儒鴻企業總部、宏匯廣場、宏匯凱悅嘉軒酒店、i-Tower雲端科技大樓、四零四企業總部等，都沿著中央路興建，未來陸續完工，大型商場、高端飯店、頂級商辦陸續矗立在新莊副都心，這些建築將會帶動區域商用經濟發展，也會引領中央路商用不動產更加增值。

中悦機構商辦建築群，匯聚中央路大道西軸心

台北有「東、西門戶計畫」雙軸發展，新莊副都心裡面也有，雙軸起點在西側在「中央路大道」的中央合署辦公大樓、國家電影文化中心的公部門指標建築群，雙軸終點則是東端中央路大道與思源路捷運環狀線交會處39層「i-Tower雲端科技大樓」的最高建築指標。雙軸心區域沿線的商用不動產都值得注意。

中悦機構看好新莊副都心商用不動產發展，選定中央路大道「雙軸心西側起點」，規劃了多件建商用不動產建案，中悦總部也將從南崁搬遷到雙軸心西側起點且在銷售的「中悦IFC」，同樣這棟建築也吸引勤誠興業進駐使用4個樓層作為研發總部。據了解，中悦機構在新莊副都心共11塊土地，興建中的商辦產品，包括「CBD時代廣場」、「A3新創總部」，規劃中還有5件個案，銷售總坪數達86000坪，開發金額達500億元。

眾多企業一致看好，斥鉅資進駐新莊副都心

同樣看好新莊副都心商用不動產發展的還有四零四科技(Moxa Technologies)，2019年11月，這家公司斥資32.2億買下新莊副都心土地，準備興建自家的企業總部。宏匯集團、儒鴻企業、勤誠科技、四零四科技、中悦機構、先鋒、夏姿、貝斯美德、佳能等跟著搶進新莊副都心設企業總部，眾多企業眼光一致，大量資金投注在新莊副都心的商用不動產，對於區域行情勢必產生牽動效應。

經濟學家提醒，商業置產，選城市中軸線

波蘭經濟學家薩倫巴和馬利士提出：「區域經濟中心，會出現在少數條件較好的區位，隨著經濟發展，經濟中心逐漸增加，各點與各點之間，需要交通、動力及資源等供應，相互連接起成為軸線。」軸線一旦對人口、產業具有吸引力，所有的商業機會就會向軸線兩側集聚。根據區域經濟由點及軸發展的空間運行規律，選擇城市中軸線置產都是很好的投資操作。新莊副都心「中央路大道」就具備區域城市中軸的地段價值，以及東、西雙軸的發展核心，是值得選擇的焦點區段。