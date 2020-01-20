「璞園天玉」正天母核心42-55坪弄堂 29%低公設比

許多人在等待天玉街，而天玉街的正天母人，正在等待璞園…每個人心裡都住著一座城市，在台北，如果選擇最想長住的地方，那一定是天母。這裡有著來自世界的一流美食，因為天母人的味蕾特別敏銳，當然對於房子的要求也有著絕對高標準。

在天玉街住了幾十年的住戶表示，台北的建商很多，但只有璞園蓋的房子最對味，因為橫跨二十三年不變的建築初心，除了璞園知道營造業難得的高標準，邀請田中純夫顧問– 竹中工務店前台灣支店副總經理，超過400 年歷史的竹中工務店，50 年營造資歷，工程監造與技術指導，儘管大幅提高成本，堅持日系精工到位；璞園對自己蓋的房子更是盡心呵護，領先業界10年全棟防水、7年設備保固、創造健康環境、 貼心工法、貼心設計…一條龍整合建築到售服，正是天母在地人一直在找尋，深厚天母土地細胞的建築領航人，終於等到璞園重回天母…

「璞園天玉」，在靜謐中，找回初心。陽明山擁抱山麓下的天母，台灣欒樹大道迎賓曲，磺溪般的習慣味兒，2公里內3家時尚百貨、1家電影院、1間大學、1座棒球場、1座運動的公園…3所國際的台北分校、台灣最大的醫療系統、洋人街的飲食文化、好久不見的曲巷弄堂…只能說小小一塊天母，你想得到的東西都有。

樹影、淺塘，鋪陳的陽光庭園若隱若現，沈潛、轉進、躍升…藝術書牆，難忘的特調咖啡，正是「璞園天玉」別出心裁的居所，42-55坪弄堂 29 %低公設比、美學精品設施。璞園與禾畾的建築人梁豫漳、蔡大仁、吳明杰、結構技師張盈智，深愛天母的團隊，深知土地取得不易，不惜付出更多成本與心力，投注更多時間、資源，以無比的毅力，尋尋覓覓的璞園天玉，有了不一樣的表情，也感動了天母人的心，熱銷回響不斷，少少席次，務必珍藏。

洽詢電話：（02）2872-7988

地址：天玉街27巷27號。