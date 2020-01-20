璞園春生生 重新路捷運台北橋站換屋首選

在寸土寸金的重新路精華路段上，捷運一站進台北市的「璞園春生生」，黃金地段且生活機能良好。台北橋捷運站步行約2分鐘，交通動線十分便利。東側是淡水河畔的河濱公園，享有生活的便捷也同時擁有舒適放鬆健身的好去處。

「璞園春生生」一樓大廳挑高約6米，光線通透自然，規劃健身房、兒童遊戲室、棋藝室、KTV、與半戶外開放空間、在屋頂有空中花園、閱覽室、烤肉區等運用，各個角落，巧妙地將現代建築的空間美學融入在多元的公共設施中。全齡化的社區公設規劃更貼近休閒需求，享有居家舒適的生活環境。

規劃30坪~56坪，純住家規劃無店面設計，保有住家的寧靜，大面寬享受明亮的採光。在各戶公私領域配置巧妙，尤其是56坪四房、無共同壁的類獨棟及獨特的梯廳設計，三面獨立牆格局，滿

足對住家隱私與隔音的需求。

全案採用YKK高水密鋁窗，繁華的都會區中也能保有舒適的寧靜感。採用防爆鋼木玄關門搭配電子鎖、德國LEICHT廚具、美國KOHLER衛浴及德國HANSGROHE銅器、長庚生技活水、電動曬衣架等。

FTTH光纖到府，提供更大頻寬及網路服務。E-tag感應車道進出管理，車輛管進不管出；地下室搭配平面車位、機車為充電系統。

「璞園春生生」浴室採複層降版規劃，當層排氣及明管明線施工，創造更安靜舒適的居住品質。客戶安心的10年防水保固之外，更提供7年設備保固。堅持蓋好宅，璞園品牌，絕對是換屋首選。

賞屋專線: 02-2975-5167