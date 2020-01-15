土城大同莊園案落成交屋 3C有禮 幸福入新厝

大同集團旗下尚志資產開發公司為慶賀土城「大同莊園」社區住戶入新厝、迎新年，特別邀請大同的通路事業大同3C與夏普(SHARP)家電於1/15(三)~1/19(日)於社區外廣場(地點：土城區莊園街)舉辦3C家電展售會，讓住戶以極優惠的價格採購家電過好年！

活動現場除特別針對大同莊園住戶入厝需求，精選液晶顯示器、水波爐及大同經典電鍋等超值優惠商品外，也有多款家電好物採限時限量極優惠折扣，並祭出新春回饋滿額送活動：單筆消費滿2萬送大同百年紀念小白鍋、滿5萬送大同電烤箱、滿10萬送大同電火鍋。不僅讓大同莊園住戶買到賺到，也讓其他有意換購家電的民眾，在年前享有驚喜大折扣！

全新登場的大同4K智慧聯網顯示器(4T-C60BJ8T/4T-C70BJ8T)，搭載Android 9.0系統可下載Android TV APP進行操作，並使用全新日本面版(SDP)，對比度提升，讓觀看體驗更真實。杜比環繞音響，給您身歷其境的觀賞體驗。搭配藍牙語音遙控器，可直接按下按鈕進行語音搜尋。內鍵Chromecast鏡射投屏，手機變身大銀幕，盡情串流播放各種影音內容。一鍵直達YouTube、Netflix，客廳就是您的私人影音院。現場限時優惠價，60型只要26,900元、70型只要44,900元，限時5天，要買要快。

另外，夏普(SHARP)也特別提供熱賣商品，HEPA空氣清淨除溼機(DW-H10FT-W)，獨創自動除菌離子技術，同時應用於除濕機及空氣清淨機，3種過濾網創造出健康乾淨的好空氣，現場特惠價10,990元；還有廚房明星家電產品HEALSIO水波爐(AX-XS5T)，燒、烤、蒸、煮，一機多功能，熱水蒸氣低氧烹調，脫油、減鹽、保留食材營養素與原味，現場特惠價25,600元。

傳承大同公司前身「協志商號」的創業理念，秉持「創新、品質、信賴」的品牌精神，以百年建築經驗、嚴謹精工品質，傳承在每一座大同建築上，創造完美雋永的建築藝術，定義台灣住宅新未來！

2015年於土城推出大同莊園第一期，為全國第一座取得鑽石級智慧建築及黃金級綠建築雙標章的智慧綠社區，一推出就創造土城當地熱銷風潮，2019年更榮獲臺灣建築界最高榮譽，最佳規劃設計類住宅類「國家卓越建設獎」的肯定。

在市場引領期盼下，2019年第四季推出「大同莊園Ⅱ」，有別於一期的大坪數規劃，二期主推2-3房23-42坪產品，採新日鐵制震系統，格局設計力求戶戶都能做到最大採光及坪效，並講究空間感上的舒適度，樓下即公園，是入主莊園生活最近的一次。自開案以來，個案表現佳，頗獲好評，可望再創銷售佳績。