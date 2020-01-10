台南房市夯 「遠雄北府苑」未開案已掀起轟動

今年全台房市回神復甦，六都又以台南市增溫最明顯，就連仲介業者也認為台南未來房市成長可期，其中，位於台南市鄭子寮重劃區內的台南首座全齡認證通用住宅「遠雄北府苑」，挾大基地、學區、綠地與生活機能等優勢，堪稱該區絕無僅有的絕佳建案，尚未開案就吸引每週百組人潮，掀起地方轟動，其中包括不少換屋族群。

不動產仲介經紀公會全聯會榮譽理事長李同榮提出，台南有「7個最」佐證房市走升的觀察，包括台南市房價基期六都最低、新大樓交易量最低、抗跌性最強、房價回升空間最大、交易量回升最大、最近10年成交量佔比在六都最多，以及新屋佔比六都最高等，都顯示出台南房市火燙的程度。

此外，台積電五吋奈米廠、三奈米廠落腳南科的利多消息，總投資額高達1.15兆元，勢必帶來就業人口，兩者合計創造14，000個工作機會，將是帶動台南經濟發展重大動能。而受惠於人口紅利優勢，也將連帶推升台南住宅市場需求，加上南科三期擴建、北外環道建設等，多項建設利多都是房市走升的助力。

據地產業者指出，「遠雄北府苑」位在「鄭子寮重劃區」，由於該區是台南市中心稀有的新興重劃區，經過十多年重劃，目前以住宅區為主，不僅擁有文元國小、民德國中、文賢國中等明星學區，包括好市多、花園夜市等生活機能十分成熟，另外也緊鄰台南市指標核心商業區「西門商圈」，經濟價值不可言喻，如此優質居住環境，吸引不少換屋族、公教人員入住。

除了生活機能與環境的幫襯，建商品牌也是一大保證。「遠雄北府苑」是與台南在地良勳建設攜手合作，良勳深耕台南27年累積出良好口碑與信譽，加上遠雄國際品牌上市建商「一條龍服務」，強強聯手打造出精華生活圈最具口碑的建案。

值得一提的是，「遠雄北府苑」是少數在鄭子寮內，高達4200坪的超大基地開發案，並享有近800坪私人花園，壯闊的基地條件打造出豐富的全齡公設，該案從地點到規劃，具有非凡的稀有性，完工後未來整體社區品質可期，放眼未來保值性佳。

地產業者指出，「遠雄北府苑」具備良好先天體質，在產品力加品牌力兩大優勢加持下，該案增添未來增值性，除了領先台南區域建案之姿，並以超越業界保固．提供最安心的家。

接待會館：台南市北區海安路三段與文成一路口

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