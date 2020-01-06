「成家大璽」讓國際「城際通勤族」近距離航宇國際

桃園市長鄭文燦說，中壢青埔特區已發展成為台灣重要的示範城市，商務、文化、教育、生態及研發等功能都快速增加，未來會擴張延伸至大園，政府加民間投資合計600億(政府290億、民間310億)，擁有高鐵桃園站、機場捷運A17領航站、A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站，青埔生活圈會快速成長，成為好生活及就業的地方，未來青埔特區、航空城加上大園將成為32萬人的新興都會區。

鄭文燦：青埔特區成為台灣重要示範城市

鄭文燦指出，青埔地區現有國際棒球場、青塘園、高鐵桃園站，桃園市府接續推動發展，青埔地區不僅會成為優質的購物特區，也是發展可期的研發特區，期盼讓桃園產生更大的發展動力，在商務、文化與創新研發等層面上發展得更好。而近3年，區域內重大公共建設陸續推動，帶動地段高速成長。

■2019年，青埔國中活動中心完工，市立美術館工程動工(預計2022年完工)，橫山書法藝術館營運，華泰名品城第三期開幕。

■2020年，冠德購物中心完工，國泰產業專區第四期開幕(規劃影城、美食廣場、旅館、水族館、商旅、商城)，亞洲．矽谷創新研發中心動工、桃園國際會展中心。

■2021年，IKEA旗艦店完工，規劃有複合式商場、JASONS Market、美食街等等…。

國際「城際通勤族」聚焦機捷A18站

青埔地區國際級的發展計畫吸引中國、歐美、紐澳經商的國際「城際通勤族」(Intercity Commuter)青睞，在這裡置產，國際商務往來工作者，返抵桃園機場後，搭乘機場捷運直達車僅需13分鐘輕鬆抵達A18桃園站。位於中壢區領航南路四段&青昇路的「成家大璽」銷售現場美奇格廣告業務部經理葉惟方表示：「我們建案就有不少類似的國際通勤買家，他們常常往返國際雙城通勤，辛苦工作之後，最盼望的就是返抵國門後，能夠在30分鐘之內抵達居住場域，休息、充電、享天倫…。」

「成家大璽」近距離享商業區，10分鐘滿足民生需求

葉惟方指出，「成家大璽」位於A18站商業區旁的第一環住宅區，步行約10分鐘可至桃園高鐵站及機場捷運線，近距離享受商業區機能，以及捷運通勤便利，又可隔絕捷運車行噪音。國際「城際通勤族」可以在家裡享用早餐後，從容返回海外工作地繼續拼事業。基地面對青昇公園，視野棟距不受遮擋，步行約7分鐘可到預計2021年開幕營運的IKEA商場，步行約10分鐘可到華泰名品城、橫山書法公園，車程約5分鐘可至國道2大竹交流道，距學區青埔國小約步行約10-12分鐘、青埔國中約車程約6分鐘，生活採買可至華泰名品城、大江購物中心等大型賣場。

「成家大璽」歡喜落成！眼見為憑的高端建築工藝

「成家大璽」基地面積約2435坪、低建蔽率(31.26％)、低公設比(31.3-32.31％)，格局規劃2~3+1房，3房以上都有不錯的採光，主、客衛浴皆有開窗，通風良好不易潮濕，全案歡喜落成，建築品質完整呈現；休閒設施規劃接待大廳、交誼廳、Lounge Bar、健身房、桌球室、閱覽室、會議室、視聽室、KTV、游泳池、SPA池、兒童遊戲區、信箱區、中庭花園、空中花園，雲端智慧宅滿足「全齡住宅」居住需求，具備置產高CP值。

「成家大璽」青埔商業核心A18站區，房價親民優選

「成家大璽」位於18站青埔商業核心，與區域其他個案相比，價格更親民，鄰近的華泰名品城計劃將增加118家店舖，以及新光影城及國泰商旅等項目，預計2020年啟用，其中備受矚目的「橫濱八景島水族館」，占地約4500坪，規劃地上3樓、地下2樓建物，預計2020年第3季便可對外開放，區域建設發展，都會讓「成家大璽」享受未來地段發展後的增值機會。