2020新春熱銷感謝祭！1月賞屋興富發最大方！

2020迎接新春年節，台灣地產界龍頭興富發集團，北中南各地推案傳來熱銷捷報，小坪數房型在市場上尤其搶手！加上受惠台商資金回流，南部豪宅、中南部商辦開出好成績，房市熱況帶動銷售。現在前往各案場賞屋，活動好禮享不完！像是台中【文心愛悅】建案現場1月連續3場熱銷抽好禮派對，大手筆贈家電、電動自行車，南部則有美食饗宴暖胃！歡迎青年、家庭一同至現場賞屋同樂。

中台灣：【文心愛悦】半年熱銷破85成 熱銷派對好禮大獎拿不完

2019年中台灣房市熱，小坪數房型尤其搶手，興富發推出的台中高鐵特區百億大案【夢幻誠】，受惠於三鐵共構、軌道經濟，便利交通性，吸引不少外地客前來購屋，開案已熱銷破8成！另一方面看準台中捷運綠線開通，位於正G12豐樂公園站對面的2-3房輕豪宅【文心愛悅】，公園、秀泰影城、COSTCO全在5分鐘輕鬆到達，燙金門牌加上優渥8期生活圈，一開案強勢登場不到半年就熱銷破85成，成為當地最夯搶購案，只要自備78萬起訂金到交屋，陸續限量推出總價888萬起含車位壓軸精華戶，讓青年購屋族能輕鬆住進市中心。

即日起至【夢幻誠】賞屋，1月11日現場有熱銷感謝祭，多項好禮抽獎活動，而【文心愛悅】每周六、日備有精緻茶點享用，簽約即贈秀泰影城電影票，下訂還贈DYSON吸塵器！1月份連續三場＂已購客回娘家，熱銷嗨派對＂預計在1/4(六)、1/12(日)、1/18(六)登場，週週抽電動自行車及等值頂級家電，還有胖卡車市集、特技表演、童玩攤販，適合親子一同前往！

南台灣：南部建案超甘心！賞屋享用熱騰騰火鍋暖胃

元月新年，若是有安排假期至南部旅遊，不僅能大啖小吃美食，現在賞屋也有熱呼呼的美食能享用。最能體現浪漫生活情調的【真愛no.2潤隆】，可以騎10分鐘的自行車到漁光島欣賞海景，加上 10分鐘即到新光三越、COSTCO市中心商圈，低自備38萬起到交屋，休閒、時尚機能一次擁有，深受購屋族喜愛。現在前往即可享用甜甜圈精緻下午茶，現在簽約還贈知名品牌暖風機，讓你暖心過好年。

另一建案【上東城】則是周六、日至現場賞屋即可享火鍋與下午茶點。

台南豪宅建案【博悅】主打讓您訂製專屬自己的巴洛克城堡，無邊際健身房、宴會廳等豐富公設，超豪華規格實現宴客不在外，在博悅就都能滿足體驗尊榮待遇。現推出已購客至宴會廳享用高級鐵板燒、中式料理，體驗最高貴的款待！

主打樹海大景的高雄【美樹大悅】，推出冬季限定平日晚間5點30至7點30分，享用暖心薑母鴨，讓賞屋客邊賞屋邊大啖美食，活動期間至1月23日。再來是主打公園第一排的【樹禾苑】，緊鄰美術館生活圈，過去多次舉辦藝文畫展，現在則是推出已購客帶新客回娘家活動，到現場品嘗火鍋饗宴，歡迎有意過年買下新家的消費者，前往現場賞屋也能滿足味蕾。