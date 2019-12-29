台商回流潮 新莊爆現商辦總部 熱點效應

在副都心腹地的新北產業園區是新北市最具規模的產業園區，每年產值已近逼4,000億元，吸引包括鈊象電子、英華達、龍達塑膠、達運光電、藍天、三花等多家大企業在此設立企業總部，繼「儒鴻企業總部」、宏匯集團 BOT 的「i-Tower 雲端科技大樓」落成，國際品牌包含先鋒、夏姿、貝斯美德、佳能等企業總部也相繼進駐新莊副都心，日前「中悦 IFC」再傳業伺服器機殼領導廠勤誠興業，以約5億多元總價進駐。

中悦建設機構表示，「雙北商用不動產市場推案規格，已全面進入企業總部時代，同時，新莊副都心今年掀起A辦推案熱，明年將成為繼內科、南港、汐止後，雙北地區第四座科技企業總部聚落。」

新莊副都心交通擁「機場捷運」、「快速道路連結國道」，同時有「中央合署大樓」、「新北產業園區」、「知識產業園區」、「商場、飯店、頂級辦公3大BOT案」等，除有大型公共建設支撐外，產品規劃俱全，住宅產品從剛性需求到換屋族群以及頂級商辦，在新北各重劃區之中可謂是最多元的區域。

「總部設在新莊，有機場捷運，離台北市又很近，國外的員工回來接受訓練更方便些。」中茂資產總經理簡宗達分析，機捷沿線的三重已無大面積完整的商業區塊商辦區塊和產業專區聚落的都市計畫土地，面對今年台商回流投資總額突破7,000億元的總部需求，企業主目光順著機場捷運自然落到新莊副都心。對企業而言，購置總部可免除未來漲租、搬遷的不確定性，還能增加資產實力，管理面則易於整合企業資源、組織調度、內部溝通，同時對外在國際業務往來上創造品牌形象與格局。看準趨勢，中悦提前布局副都心，預計推出七棟豪辦。

中悦在副都心A辦總部包括有即將完工的「中悦 IFC」，隔 30 米中平路與動工中「CBD 時代廣場」相對，都比鄰中央合署辦公大樓正，與「儒鴻企業總部」形成一個新莊最核心區域，區內還有12月初舉辦開工的中央路地號47、48的第四棟企業總部案。此外，中悅機構也於機場捷運A3站出口興建「A3新創總部」，對面即是區內矚目的五星級宏匯凱悅嘉軒酒店。

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